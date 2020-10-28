立榮被返航實為解放軍欲奪東沙？　朱鳳蓮：不回答假設性問題

▲立榮航空軍包機此前傳出飛東沙島時「被返航」。（圖／記者林敬旻攝）

記者魏有德／北京報導

立榮「軍包機」日前飛東沙島疑似「被返航」，外界有說法認為，此例證明大陸有能力隨時切斷台灣與東沙島之間的聯繫，為奪取東沙鋪路。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這種推論是一個假設性問題，「我可以不回答。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮強調，大陸有決心、能力挫敗一切「台獨」挑釁行徑，堅決維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益和兩岸同胞的根本利益。

此前，立榮航空一架ATR72-600型軍包機自高雄小港機場起飛，前往東沙島接送輪休的官兵，因無法進入香港飛航情報區而返航。當時，該航班於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，基於安全考量，要求立榮航班折返。

根據當日飛行紀錄，香港快運航班UO1800也曾於同ㄧ時段，飛近東沙機場附近，飛行高度低於2萬6千呎，引發外界討論，認為香港航飛航區管受大陸指示，要求立榮班機返航，此舉也引發外界聯想，解放軍如要奪取東沙島，隨時能斬斷台灣與東沙之間的聯繫。

▲飛往東沙的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）

不過，朱鳳蓮數度否認這種推論，她強調，這項推斷毫無根據，關於立榮航空包機折返的情況，香港民航處已經作了說明，「假設性問題，我可以不回答。」