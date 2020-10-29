兄妹買阿爸禮物被中年婦摸走　警3天找回...貼網讚警「積極態度好」

▲邱男在臉書貼文讚揚陳品宏警員熱心積極，找回買給爸爸的外套 。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子到板橋百貨公司購物，期間在選購商品時，將裝著一件價值3500元的藍色外套的紙袋遺忘在特賣花車上，一名女子順手將它拿走，男子返家後發現要送給爸爸的外套不見，警方獲報調閱監視器後，循線傳喚女子到案，她辯稱「拿錯了」，訊後仍依侵占遺失物罪嫌移送偵辦。

3日晚間9時許，邱姓男子與妹妹趁著百貨公司週年慶，逛街買了一件價值3500元藍色外套要送給爸爸，卻在7樓選購特賣商品時，將裝著外套的紙袋遺留在花車上，返家後遍尋不著爸爸的禮物，5日下午到轄區海山派出所報案。

承辦警員陳品宏受理後，調閱相關監視器，發現43歲的鄧姓女子出現在特賣花車旁，順手拿走紙袋，陳員逐層檢視百貨公司監視影片，掌握鄧女車子車牌，循線約談她到案說明，她辯稱「當時人多拿錯購物袋」，警訊後依侵占遺失物罪嫌移送偵辦。

邱男事後將過程貼到臉書，讚揚陳警員的工作態度，「不管是侵占或偷竊，一件三千塊的夾克都是極小的案子，警員應該也不會被記什麼績效，但是這位年輕員警非常積極查案、找人，追民眾財物，態度又很好... 爸爸難得買的新衣服回來了，老人家興奮到一直拍手，喊睡不著。」

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