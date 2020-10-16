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佳警用心民眾放心　警員曾揚修榮獲全國績優交通警察殊榮

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▲台南市佳里分局交通分隊警員曾揚修榮，獲全國績優交通警察殊榮，直屬小隊長蔡武璋十分肯定開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里分局交通分隊警員曾揚修榮，獲全國績優交通警察殊榮，直屬小隊長蔡武璋十分肯定開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里警分局交通分隊長期以來服務民眾品質，一直受到民眾肯定，警員曾揚修榮參加2020年加警政署甄選，不負眾望再度當選全國績優交通警察，消息傳來，同仁喜出望外，分局長甘炎民對於隊上同仁積極任事，服務民眾，深具同理心，服務績效連續4年榮獲警政署肯定，與有榮焉。

▲台南市佳里分局交通分隊警員曾揚修榮，獲全國績優交通警察殊榮，直屬小隊長蔡武璋十分肯定開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員曾揚修榮2010年基層警員特考班畢業，現年35歲，已婚，育有1男1女，家庭和樂，實際從事交通業務工作達2年以上，任職期間，工作積極認真，於現場處理交通事故繪圖詳細，蒐證觀察入微，身具同理心，發現可疑，追查到底，2019年查獲交通肇逃案件13件，還原事實真相，贏得讚賞，其中2019年8月25日清晨5時21分在七股區市道173線與南39-1線路口處理自撞燈桿交通事故，因細心蒐證，查獲王姓男子持有改造手槍案，足為楷模。曾員獲選殊榮，實至名歸，15日北上警政署接受表揚，消息傳來，全體同仁均與有榮焉。

曾員靦腆表示，獲獎實屬難得，本著處理交通事故的初衷，將事故現場測繪詳實，盡速排除障礙，讓道路恢復順暢，身為第一線處理人員，除基本處理原則外，仍需交通分隊、各派出所警力的協助作為後盾，感謝各位給予機會，本次獲獎榮耀並非個人成就，而是屬於佳警團隊的每一位成員，樂把這份殊榮與全體同仁分享。

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