Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件！她慢一步：現場都傻了

▲三位女客人秒掃空衣服，約28折買到750元的外套！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

全台百貨周年慶打得火熱，遇到店家折扣5折以下，現場絕對秒殺！不過有女網友抱怨，看著百貨DM刊登加拿大Roots兒童外套，從2680元變750元，折扣比3折還便宜。於是她趕緊衝去百貨公司一趟，卻赫見其他客人直接買光30件衣服，無奈哀號「現場媽媽們都傻了 ！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，昨（15）日去逛新竹百貨公司，就是衝著加拿大Roots幼童服飾而來，沒想到與同樣要搶購的民眾一同搭電梯，最後還是慢了一步，眼睜睜看著3位女客人秒掃空剩餘的30件衣服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「限量30件都被她們倆抱走了...」原PO走心表示，當時現場媽媽們也都傻爆眼，「只能怪自己為什麼沒有用跑的！」照片可見，3位女客人直接把衣服堆放在收銀檯上，等待店員結帳。

抱怨文曝光後，底下網友卻是兩派激戰，「應該是要抱怨店家沒有每人限購幾件」、「可能代購的吧，不然怎麼買這麼多」、「有黃牛的味道喔」、「吃相難看」、「已羨慕，我都穿NET」、「因為要轉賣再賺一筆呀！不管是不是專業代購囉」、「最好的方法拒買這樣不就好了，人家比較怕冷買多點」、「搶不到當省錢啊」。

▲網友（圖／翻攝爆怨公社）

另一派網友認為各憑本事，「店家沒要求一人限購幾件的話、她們沒錯啊。本來就是誰快誰搶贏，這種不能說人家臉厚，她只是比你努力、更早到了，就算一個人掃光、也是她排隊得來的，哈哈以後想搶請早，不要小看『人』的極限」、「人爽就好，不偷不搶，有買到是自己厲害，沒買到的下次請早」、「見怪不怪，所以不去搶限量的商品，尤其沒限購的決不會花時間去買」。

實際一查百貨公司周年慶目錄，Roots兒童服飾打著新竹獨家，更祭出不到3折的好康優惠，粉色連帽外套原價2680元，下殺變750元，限量45件；灰色圓領上衣原價1780元，特價490元，限量35件。

▼折扣省超過千元！（圖／翻攝爆怨公社）

