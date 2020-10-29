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美大選將至！逾7000萬人提前投票　羅致政分析兩大變數

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新聞節目中心／綜合報導

美國總統大選投票日將至，如今已有超過7000萬選民提前投票，引發關注。民進黨立委兼國際事務部主任羅致政29日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，如今最大變數有兩個，首先是部分民眾已投票，第二則是美國這次主流、社群媒體基本上很清楚選邊站，對於醜聞採取抵制、篩選態度，讓多數選民可能看不到這些訊息，這也是影響這次選舉很重要的因素。

▲▼民進黨立委羅致政,國民黨國際事務部副主任何志勇。（圖／翻攝雲端最前線）

《雲端最前線》今日邀請羅致政及國民黨國際事務部副主任何志勇，一同深度探討美國大選議題。對於民主黨候選人拜登（Joe Biden）與其子杭特（Hunter Biden）近日身陷「電郵門」醜聞，羅致政認為，醜聞不會因為選舉結束而結束，這些事情早晚會被證明真假，就像川普當初「通俄門」事件一樣，「這對於拜登，如果他當選總統，一定是一個制約的力量」。

羅致政進一步說，正因為有這些可能的懷疑跟指控，恐讓拜登在未來處理中國大陸相關議題時綁手綁腳，「因為大家懷疑，你每個動作本身，是不是有什麼勾當在裡面？」他也說，拜登未來的政策會怎樣，也是個很大的問號，有人說他被中國大陸綁架，所以一定會跟著中國大陸走，但另外一種說法是，正因為這些事情出來，他會更謹慎處理中國大陸的政策，以免讓人貼上標籤。

談及台美選後關係，羅致政表示，美國新任總統不管是川普或拜登，對中政策絕對是個重要關鍵，因為美國對台的政策是放在對中政策之下，而美國現在的對中政策，兩大黨之間越來越趨近，並非南轅北轍，兩位候選人主要的不同則是在內政，包含經濟、財稅、科技等政策。

至於對外部分，羅致政分析，現在美國對中國大陸的態度，即便是過去強調與中交往、友善的學者專家或智庫，都開始慢慢轉移到另一個方向，也就是現在的中國大陸已跟過去不太一樣，成為美國的一個競爭者了，這看法慢慢得到共識，因此美國要如何處理中國大陸問題，開始出現了不同討論。

羅致政接著說，美中如今交往政策已經不靈，圍堵政策也不通，因此如何產生更好政策，開始有了些辯論，「我認為不管誰當選，未來在新政府之下，對中國大陸政策一定會有一套大辯論，也就是如何出現新的政策」。

何志勇則指出，今年美國已有7000萬人通訊投票，2016年也不過約1億3000萬人出來投票，「而且今年我大膽預測，會出來投票、增加的人，恐怕是那些社會經濟地位比較低的人」。他還說，對於近期醜聞事件，事實上美國政治本身過去有研究，什麼時候出手打黑的選舉最有效，「就是選前兩周，效果最大」，能改變民眾的投票意願，但過去通訊投票的人並沒有這麼多。

《雲端最前線第920集FB》 

 
▲▼民進黨立委羅致政,國民黨國際事務部副主任何志勇。（圖／翻攝雲端最前線）
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