雲端最前線／6年施政翻轉「台灣頭」！專訪基隆市長林右昌

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基隆市長林右昌上任後，積極進行城市改造，並建構新的都市藍圖，規劃港邊核心區、活化基隆山海城，一件件有感建設讓林右昌就職6週年交出亮眼成績單，7成6市民對林右昌的施政表示滿意。《雲端最前線》24日特別邀請基隆市長林右昌，與主持人楊文嘉一起來聊聊「台灣頭」的變化。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

聖誕、跨年將至，基隆市政府推出系列精彩活動，除了有聖誕晚會、17米LED聖誕樹佇立港邊，跨年更以「搖滾音樂節」為主題，邀來金曲樂團接力演出，並安排7分鐘煙火秀伴隨港區船隻鳴笛，與民眾一同迎新年。究竟基隆還有哪些好吃、好玩？面對疫情升溫，如何推動配套措施讓民眾玩得安心？

而林右昌即將就職滿6週年，根據最新民調，有56.4%受訪者認為，林右昌卸任後入閣或擔任部會首長，對基隆發展有幫助；47.7%受訪者認為林擔任台北市長對基隆未來發展有幫助。究竟林右昌是否有意再戰2022縣市長選舉？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。