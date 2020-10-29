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快訊／F-5E戰機驚傳起火墜海　國防部：人員獲救完成吊掛

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記者林銘翰／台北報導

空軍台東志航基地29日一早驚傳有戰鬥機墜海起火意外。對此，國防部發言人史順文稍早受訪時表示，人員獲救，完成吊掛。

▲▼志航基地墜機。（圖／地方中心攝）

▲台東志航基地驚傳戰機失火墜機。（圖／地方中心攝）

據了解，此次失事的機型是F-5E戰鬥機，由於該機型老舊，29日上午在執行任務時發動機失效導致飛機失控墜海，駕駛朱冠甍在墜海前「彈飛跳傘」逃生，目前正在搜救當中。

對此，史順文29日上午受訪時證實，目前人員獲救，並且已完成吊掛作業。空軍司令部則表示，空軍7聯隊飛行員朱冠甍上尉目前送醫搶救中。

空軍F-5E型戰機為民國62年與美國簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架。民國63年首架機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，目前仍擔任台灣空軍部隊的訓練任務。

目前空軍志航基地為中華民國空軍第七飛行訓練聯隊駐紮地，也是中華民國空軍F-5E、F-5F（虎II式，Tiger II）機隊唯一進駐基地，因此志航基地又有老虎之家的別稱。

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