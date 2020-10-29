受爸影響從小立志當空軍！朱冠甍鄰居扶牆蹲地哭癱：他吃我飯長大的

▲朱冠甍鄰居聽聞噩耗崩潰大哭。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者白珈陽、鄧木卿、戴若涵／彰化報導

空軍台東志航基地29日發生戰鬥機墜海事故！空軍第七聯隊一架F-5E戰機執行任務，上午7時29分起飛後不到2分鐘，戰機右側發動機便失效，29歲飛官朱冠甍緊急跳傘逃生，但落海時卻遭降落傘繩子纏住，吃水過多命危，經緊急送醫搶救後宣告不治。朱冠甍父母接獲消息後，緊急趕赴台東。

國防部上午10時30分出面說明，朱冠甍曾在失事前回報發動機故障，上午7時31分便跳傘求生。相關單位獲報後趕赴現場搜救，7時32分搜救機便起飛，8時17分尋獲朱冠甍，8時40分完成吊掛，但由於朱冠甍遭傘繩纏繞吃水過多，被吊掛起時已失去生命跡象，經送馬偕醫院搶救後，仍於上午9時27分宣告不治。

稍早消息傳回朱冠甍彰化老家，朱父、朱母立即動身趕往東部。看朱冠甍長大的鄰居則透露，朱冠甍父親在漢翔航空公司工作，他受到父親的影響，從小就立志當空軍，平常都待在東部，放長假才會回彰化探望父母。而朱母則在花壇的愛狗之家，相當有愛心，朱父接到消息後，還交代警衛有人會來帶狗去洗澡，接著便趕往東部。

做自助餐的鄰居聽聞朱冠甍殉職的消息，更難以接受，心碎透露「他吃我煮的飯長大的，怎麼會這樣！」哭到身體癱軟倚靠牆邊，直喊，「他還這麼年輕欸...」