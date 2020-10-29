LIVE／2天增4例確診！指揮中心認曾有3檢體錯置　莊人祥14時說明

記者陳詩璧／台北報導

指揮中心昨（28日）宣布因檢體拿錯，原本案530的江蘇台商註銷，讓全台確診數維持550例，發言人莊人祥昨會後也提到，經調查發現過去曾有3個檢體錯置的狀況。但今（29日）指揮中心再宣布新增3例確診患者，這3人皆為境外移入，全台確診數增至553人，指揮中心發言人莊人祥將在下午2點召開記者會，說明相關個案狀況和疫情變化。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至10月28日為止，全台新冠肺炎確診者為550人，29日新增3例境外移入，讓全台確診數變成553人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來