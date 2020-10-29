江蘇台幹確診「擺烏龍」　國台辦：出問題不是第一次

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

在江蘇昆山工作的台籍員工此前返台時，檢出新冠肺炎陽性反應，但隨後採檢3次均為陰性，引起外界討論。經檢體重新送驗，結果爆出大烏龍，實為案536檢體與該名員工錯置。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，「台灣在病例確診上出現問題，不是第一次，希望有關方面引以為戒，才是疫情防控的應有之道。」

朱鳳蓮表示，今年2月3日有一名台胞從武漢回台灣，就曾被台灣防疫機構宣佈為確診病例，並引發炒作，對島內造謠攻擊大陸疫情防控工作推波助瀾，也成為民進黨當局當時阻礙滯鄂台胞返鄉的一個藉口。

朱鳳蓮指出，當時這名台胞竟然沒有在第一時間被告知確診，也未被安排接受任何治療，武漢市台辦曾立即對台灣方面的確診認定提出質疑，並基於疫情防控需要和對台胞健康的關心，從專業角度提出7個問題，要求台灣防疫機構盡快作出具體、確切的真實說明，「但台灣方面一直到現在都始終回避，閉口不談。」

▲鼻咽拭子核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮強調，這次的錯誤確診，既對這位台胞造成困擾和傷害，也使昆山市耗費了大量人力物力連夜進行2千人次的核酸檢測和環境消殺處置，在昆山方面公佈相關人群核酸檢測結果全部為陰性後，過了近半個月，台灣防疫機構總算承認了這名台胞被錯誤確診，「我們希望台灣有關方面引以為戒，秉持嚴謹的科學態度和專業精神才是疫情防控的應有之道。」

據了解，友達昆山廠一位台籍員工11日返台入境時，主動通報有咳嗽、流鼻水等症狀，但無發燒，在機場即時採檢後，檢驗結果為陽性，隨即進行隔離觀察，不過，該員工就醫後採檢3次均為陰性，也引起外界好奇，指揮中心也曾因該案例「很不尋常」特別注意。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

經調查發現，該員工檢體是用到法國返台男（案536）檢體，因此，指揮中心表示，會將該案號移除，並通報IHR。指揮官陳時中提到，已於案530進行溝通，對方也能接受該情況，也會進行流程檢討，將對新冠病毒檢驗網將建置進一步防錯機制。