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法式魅力擋不住！法比歐擔任Relove一日店長　送出親筆簽名好禮

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▲法式魅力擋不住！法比歐擔任Relove一日店長，送出親筆簽名好禮。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲▼Relove活動,男性私密處保養,法比歐與民眾合照。（圖／記者謝盛帆攝）

▲天菜型男法比歐現身知名私密保養精品Relove時尚快閃店，擔任一日店長。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

天菜型男法比歐現身知名私密保養精品Relove時尚快閃店，擔任一日店長，與粉絲大玩擲骰子比大小遊戲，超寵粉的他除了頻頻放水之外，甜蜜告白、愛的抱抱更是樣樣來，還加碼送出他親筆簽名的Relove好禮，更驚喜的是，法比歐店長還親自為粉絲介紹產品及結帳，讓人感受到超暖的法式魅力。

▲▼Relove活動,男性私密處保養,法比歐與民眾擲骰子同樂。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼法比歐與粉絲大玩擲骰子比大小遊戲，甜蜜告白、愛的抱抱照單全收。

▲▼Relove活動,男性私密處保養,法比歐與民眾愛的抱抱。（圖／記者謝盛帆攝）

Relove年度男性代言人法比歐表示，「我希望我們不分男生女生，都應該要注重私密肌膚的清潔與健康，我很注重產品細節，自己最喜歡Relove的香味跟它抗菌的清潔力，所以使用Relove不只是為了尊重自己，也是為了尊重你的另外一半，讓你們的關係更健康」。

▲▼Relove活動,男性私密處保養,法比歐擔任一日店長幫民眾結帳。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼法比歐店長還親自為粉絲介紹產品及結帳，更送出親筆簽名好禮。

▲▼Relove活動,男性私密處保養。（圖／記者謝盛帆攝）

擔任Relove年度男性產品線代言人的法比歐認為，在意私密清潔是成熟男人應該具備的態度與表現，而Relove最新推出的男性私密潔淨凝露有兩款香味，法比歐建議可以根據不同天氣來做選擇，「如果現在是快冬天，我會用『摩洛哥公爵』，因為我覺得它的香氣比較溫暖，如果是夏天，我會用『英倫紳士」，因為是比較清爽涼爽」。

▲▼Relove活動,男性私密處保養。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Relove最新推出的男性私密潔淨凝露有「摩洛哥公爵」、「英倫紳士」兩款香味。

Relove公關經理Audrina指出，「Relove產品很注重抗菌清潔，其他家做不到的凝露質地，我們做到了，所以我們家是唯一一個做得出凝露質地的私密清潔，它可以將所有抗菌精華跟清潔都鎖在這個商品裡面，目前在全省都已經有專櫃，且超越全球步調搶先當第一進駐專櫃百貨的私密保養精品，除了網路通路部分，台南新光三越、台北板橋大遠百、武昌誠品店以及台中勤美誠品也都有專櫃據點，揮別過去因私密困擾而上藥局購買相關用品的刻版印象，Relove讓私密保養的想法昇華至生活品味與生活態度」。

▲▼Relove活動,男性私密處保養,業者解說。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Relove公關經理Audrina指出，Relove是唯一一個做得出凝露質地的私密清潔品牌，能將所有抗菌精華跟清潔都鎖在商品裡面。

▲Relove活動,男性私密處保養,法比歐與民眾合照。（圖／Relove提供）。

▲除了網路通路部分，台南新光三越、台北板橋大遠百、武昌誠品店以及台中勤美誠品也都有專櫃據點。

進軍專櫃精品的「Relove」不僅成功擄獲消費者的心，更曾被VOGUE 評選為私密保養界的愛瑪仕，日前二度受邀參加VOGUE國際時裝週，推廣「私密保養」是一種生活的態度廣受好評，私密清潔不再是女生專利，男生開始注重私密肌的乾淨，不僅展現對自己負責任的態度，也是對另一半的體貼，不論是男生女生，都要做好私密護理，朝更健康的生活品味邁進。

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