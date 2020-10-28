包裹放機車被偷拆！回收伯「驚天三句」連嗆　眾網怒：報警給教訓

▲包裹放機車被偷拆，回收伯「驚天三句」連嗆，讓他聽了當場暴怒。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，自己日前出門準備寄包裹，突然到想起有東西忘在家裡沒拿，就將包裹放在腳踏墊上樓拿東西，不料下樓卻看見一名回收阿伯正在翻他的包裹，阻止後還被對方嗆「我收紙箱啊，我怎麼知道（箱子是你的）」，讓他聽了非常憤怒。

原PO在爆怨公社直言，他日前準備出門寄包裹給朋友，突然發現有東西忘在家裡沒拿，「我就快速上樓去拿，過程約1分鐘，一下來就看到收回收的阿伯拿走我的紙箱，要丟到回收車上拆解」，他立刻衝上前阻止對方並詢問，「阿伯，你幹嘛拿我的包裹」，沒想到對方竟然回答「收紙箱啊。」

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原PO聽了非常生氣，嚴肅地告知阿伯，箱子是他要寄給朋友的包裹，並不是回收紙箱，不料阿伯竟然一臉無所謂說「我怎麼知道」，讓他瞬間暴怒咆哮「你隨隨便便拿人家機車上的包裹，就是偷竊，我要報警」，結果阿伯聽了也大聲說「我就以為是垃圾啊。」





▲回收伯把別人機車上的包裹當成「紙箱」要丟回收。（圖／翻攝自爆怨公社）

此時，對面公寓管理員聽見吵架聲，跑出來調解，他先對回收伯說「就跟你說，回收要去垃圾區收，不能隨便亂拿人家車上的」，接著立刻轉頭懇求原PO「阿伯聽力不好，別生氣報警」。原PO聽了相當無奈，但也摸摸鼻子，拿包裹默默離開，也感嘆「你們看到機車上有這樣的紙箱，會認為是垃圾嗎。」

其他網友看了紛紛說「管理員的說法一聽就知道阿伯是累犯，要報警一次才會怕」、「覺得是故意的，在別人機車上的東西，就算是垃圾，其他人也沒資格動」、「預防有下一個受害者，還是報警比較好」、「報警吧，管他是不是老人。別人的東西不要碰這是基本常識」、「就算是垃圾，他也沒資格說拿就拿吧。」