　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

包裹放機車被偷拆！回收伯「驚天三句」連嗆　眾網怒：報警給教訓

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼包裹放機車被搬！回收伯嗆一句他氣炸　眾人喊報警。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲包裹放機車被偷拆，回收伯「驚天三句」連嗆，讓他聽了當場暴怒。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，自己日前出門準備寄包裹，突然到想起有東西忘在家裡沒拿，就將包裹放在腳踏墊上樓拿東西，不料下樓卻看見一名回收阿伯正在翻他的包裹，阻止後還被對方嗆「我收紙箱啊，我怎麼知道（箱子是你的）」，讓他聽了非常憤怒。

原PO在爆怨公社直言，他日前準備出門寄包裹給朋友，突然發現有東西忘在家裡沒拿，「我就快速上樓去拿，過程約1分鐘，一下來就看到收回收的阿伯拿走我的紙箱，要丟到回收車上拆解」，他立刻衝上前阻止對方並詢問，「阿伯，你幹嘛拿我的包裹」，沒想到對方竟然回答「收紙箱啊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽了非常生氣，嚴肅地告知阿伯，箱子是他要寄給朋友的包裹，並不是回收紙箱，不料阿伯竟然一臉無所謂說「我怎麼知道」，讓他瞬間暴怒咆哮「你隨隨便便拿人家機車上的包裹，就是偷竊，我要報警」，結果阿伯聽了也大聲說「我就以為是垃圾啊。」

▲▼紙箱、書箱、垃圾、廢紙箱 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲回收伯把別人機車上的包裹當成「紙箱」要丟回收。（圖／翻攝自爆怨公社）

此時，對面公寓管理員聽見吵架聲，跑出來調解，他先對回收伯說「就跟你說，回收要去垃圾區收，不能隨便亂拿人家車上的」，接著立刻轉頭懇求原PO「阿伯聽力不好，別生氣報警」。原PO聽了相當無奈，但也摸摸鼻子，拿包裹默默離開，也感嘆「你們看到機車上有這樣的紙箱，會認為是垃圾嗎。」

其他網友看了紛紛說「管理員的說法一聽就知道阿伯是累犯，要報警一次才會怕」、「覺得是故意的，在別人機車上的東西，就算是垃圾，其他人也沒資格動」、「預防有下一個受害者，還是報警比較好」、「報警吧，管他是不是老人。別人的東西不要碰這是基本常識」、「就算是垃圾，他也沒資格說拿就拿吧。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
六都只剩台南沒捷運！內行人揭「殘酷關鍵」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

包裹放機車被偷拆！回收伯「驚天三句」連嗆　眾網怒：報警給教訓

學者揭疫苗阻斷新冠大流行關鍵！台灣需1725萬人接種+效益達70%

鑲金口罩？他逛全聯驚見一盒「特價9999」　秒傻眼：買不起

國中「8+9同學」過得如何　網曝真相超羨慕：老婆超辣年收千萬

跑車拚25年！房貸車貸有了「夫突癌逝」　她為文憑讀高中：考第5名

《無聲》談校園性侵　教育部次長「看完很沉重」：盼加強師生敏感度

六都只剩台南沒捷運！內行人揭殘酷關鍵：一蓋房價就回不去了

健行好棒盃嘉藥餐旅雙冠軍　高教補助好棒棒

江蘇台商檢驗鬧烏龍！指揮中心曝該批檢體「至少3人錯置」

餐點縮水變小份！以為外送平台「自取」優惠多…他一看怒了：詐欺

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車撞捲車底…躺地慘死

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

「豐年果糖」廣告童星遭廂型車衝撞　捲入車底當場慘死_無字

包裹放機車被偷拆！回收伯「驚天三句」連嗆　眾網怒：報警給教訓

學者揭疫苗阻斷新冠大流行關鍵！台灣需1725萬人接種+效益達70%

鑲金口罩？他逛全聯驚見一盒「特價9999」　秒傻眼：買不起

國中「8+9同學」過得如何　網曝真相超羨慕：老婆超辣年收千萬

跑車拚25年！房貸車貸有了「夫突癌逝」　她為文憑讀高中：考第5名

《無聲》談校園性侵　教育部次長「看完很沉重」：盼加強師生敏感度

六都只剩台南沒捷運！內行人揭殘酷關鍵：一蓋房價就回不去了

健行好棒盃嘉藥餐旅雙冠軍　高教補助好棒棒

江蘇台商檢驗鬧烏龍！指揮中心曝該批檢體「至少3人錯置」

餐點縮水變小份！以為外送平台「自取」優惠多…他一看怒了：詐欺

孫生操過頭「一隻眼睛看不見了」！　戴面具開拍：沒有健康什麼都沒辦法

來自陰間的直播！泰女扮殭屍賣死者衣物　千人為「死因故事」緊追

拜登當選百日想像：防疫成重點　未得壓倒性勝利還得看共和黨臉色

9年死115頭！　北大西洋露脊鯨「極危」僅剩366頭

陸版6寶可夢名稱慘遭和諧　黃之鋒嗆：「炎帝」恐改名「炎弟」

秦昊和女星拍吻戲　伊能靜「準備2道具」貼心舉動被讚爆！

米奇、維尼穿「乳牛裝」迎接2021！粉嫩色萌翻　搭配迷你指偶更Q

爆米花／陳思仲再見安打、北市擊敗台中　賽後回去寫作業

插旗台中！有之和牛火鍋吃到飽2號店10/30開幕　用餐可抽龍蝦

萊豬「零檢出」抵觸中央 ！六都態度一次看　民團11/22上街頭

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

高雄左營、鼓山等7區「11/1停水13小時」

急診醫男友曝光　家人同事全知道

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」

六都只剩台南沒捷運！內行人揭殘酷關鍵

跑車25年夫突癌逝　她為文憑讀高中

包裹放機車被搬　回收伯三句連嗆

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

台灣人工作16.9天才能買12 Pro！排名曝光

國中「8+9同學」過得如何　網：老婆超辣

獨／高雄海南雞飯名店爆歇業！老闆背債5千萬

更多熱門

相關新聞

10年車「繞一繞定檢才驗得過」？內行2招神解

10年車「繞一繞定檢才驗得過」？內行2招神解

為維護空氣品質，機車出廠滿5年，每年都需進行排氣檢驗！不過有網友哀號，每次騎車去排氣檢驗時，必須在附近東晃西晃，即使熱完車回來，也無法一次通過，因此想求問「可以換零件或調整什麼東西？」

噪音照相科技執法設備3認證

噪音照相科技執法設備3認證

騎士時速近百闖燈撞電動滑板車　噴飛10米送醫不治

騎士時速近百闖燈撞電動滑板車　噴飛10米送醫不治

DIY工具購買建議

DIY工具購買建議

送包裹「號碼顯示暗黑5字」　客嚇拒接！

送包裹「號碼顯示暗黑5字」　客嚇拒接！

關鍵字：

機車包裹

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

台中男大生虐貓！重摔後猛踩…20秒影片網氣炸

謝祖武痛心「姪女」糖糖車禍慘死

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車猛撞慘死

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

國中少女臥倒校園變形亡！留中英文紙條藏死亡線索

父過世留千億家產　黃子韜狂曬私人飛機挨轟

醜照被發到群組　高三妹服藥自殺

高雄左營、鼓山等7區「11/1停水13小時」

急診醫男友曝光　家人同事全知道

獨／Sandy接手7個月《2分之一強》收攤！

外送員搶單撞19歲女！她慘死…冰櫃拉出父淚崩

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面