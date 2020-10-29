　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中21歲女外送員慘摔「刷一排機車」！肇逃餐點噴一地　人抓到了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

台中21歲張姓女外送員近日騎車送餐，但疑似分心找門牌，一路擦撞4輛汽機車，最後慘摔在地。當時好心民眾見狀，趕緊上前扶人，但女外送員第一時間騎車離開，直到車主發現愛車受損報案、警方以車追人，涉嫌肇逃的女外送員才到案。

畫面中可見，起初女騎士在馬路上直行，但路線逐漸右偏，不僅刷過路邊一整排機車，撞上一輛休旅車，還向前彈飛慘摔，造成3輛機車、1輛休旅車受損，零件散落一地。

▲▼台中21歲女外送員慘摔「刷一排機車」！肇逃餐點噴一地　人抓到了。（圖／東森新聞）

▲▼女外送員刷過一整排機車，導致3輛機車、1輛休旅車受損。（圖／東森新聞）

▲▼台中21歲女外送員慘摔「刷一排機車」！肇逃餐點噴一地　人抓到了。（圖／東森新聞）

當時張女一度痛得爬不起來，後來好不容易起身，看著灑落一地的外送餐食，只能默默拍拍自己的褲子。對街民眾目擊後，立刻小跑步上前，關心張女傷勢。

不過，張女聲稱要先去醫院，所以未報案就騎車離開。之後，多名車主發現車輛受損，主動報案，警方才以車追人，循線找到張姓女外送員。

▲▼台中21歲女外送員慘摔「刷一排機車」！肇逃餐點噴一地　人抓到了。（圖／東森新聞）

▲對街熱心民眾目擊，小跑步上前關心。（圖／東森新聞）

張女供稱，當時找地址分心釀禍，以為那位熱心民眾就是休旅車車主，有留下電話跟姓名。不過，此舉害慘了休旅車主，因為受害的3名機車騎士一度誤會是休旅倒車肇事，好在監視器拍下全程，才還休旅車主一個清白。

霧峰交通分隊小隊長王世建表示，女騎士經過該路段，碰撞路邊3輛機車以及一輛自小客車，又誤以為那位熱心民眾就是休旅車主，「但女騎士撞到不是他（熱心民眾）的車，而熱心民眾也沒有代為報案。」

警方表示，女騎士車禍後未依規定處置，涉嫌肇逃，將依相關處罰條例來告發。至於車損部分，4位受害車主將向女騎士求償。

▼霧峰交通分隊小隊長王世建說明案情。（圖／東森新聞）

▲▼台中21歲女外送員慘摔「刷一排機車」！肇逃餐點噴一地　人抓到了。（圖／東森新聞）

►「潔顏油專家」植村秀製作

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中21歲女外送員慘摔「刷一排機車」！肇逃餐點噴一地　人抓到了

滑板車「路口竄出」撞機車！南港車禍1死1重傷　騎士腹腔出血慘死

快訊／3歲女兒遭男友餵毒虐死！生母提議棉被裹屍「將臨盆獲交保」

「桃園惡警」勾串賭客詐組頭1370萬！棄保潛逃大陸　同夥下場曝光

影／桃園平鎮鐵皮工廠火警　1員工受困、加油站緊急關閉

百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆！貨車司機曝恐怖瞬間：以為會死

為多搶單！外送員「突迴轉」撞19歲女　她慘死…冰櫃拉出父淚崩

快訊／又是酒駕！新竹2車對撞「車頭全毀」零件噴飛

外送員趕單「違規轉彎」車禍　19歲女騎士頭破重創、搶救8天身亡

快訊／台中父子整地燒雜草！82歲翁疑被嗆昏...全身燒燙傷送醫不治

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車撞捲車底…躺地慘死

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

小S奶奶過世哽咽「她一生過得很圓滿」　曝可愛互動：非常會挑時間敬酒

台中21歲女外送員慘摔「刷一排機車」！肇逃餐點噴一地　人抓到了

滑板車「路口竄出」撞機車！南港車禍1死1重傷　騎士腹腔出血慘死

快訊／3歲女兒遭男友餵毒虐死！生母提議棉被裹屍「將臨盆獲交保」

「桃園惡警」勾串賭客詐組頭1370萬！棄保潛逃大陸　同夥下場曝光

影／桃園平鎮鐵皮工廠火警　1員工受困、加油站緊急關閉

百萬名車「國道硬切」逼車害翻覆！貨車司機曝恐怖瞬間：以為會死

為多搶單！外送員「突迴轉」撞19歲女　她慘死…冰櫃拉出父淚崩

快訊／又是酒駕！新竹2車對撞「車頭全毀」零件噴飛

外送員趕單「違規轉彎」車禍　19歲女騎士頭破重創、搶救8天身亡

快訊／台中父子整地燒雜草！82歲翁疑被嗆昏...全身燒燙傷送醫不治

國軍「偽裝甲車」照片爆紅　眾網看傻：全世界都知道了

新竹媳婦被婆婆虐10年！公婆死後突想輕生　醫揭「最關鍵原因」

超猛70歲戰鬥民族阿伯！「頭下腳上」飛降岩壁　從不扣安全繩

亞洲男大生虐貓！深夜「拎貓籠」上警車…憤怒網友住處堵人

新鮮人月薪30K「可以買車嗎？」　網友試算公式曝光：能接受就買

台中21歲女外送員慘摔「刷一排機車」！肇逃餐點噴一地　人抓到了

「母豬發情素」放飲水中…同事狂懷孕！公務員刑責曝　官方揭真相

「奶油光底妝」秋冬必備！植村秀、雅詩蘭黛保濕度高　長效持妝不暗沉

短短一周確診「激增200萬例」　歐洲比例最高…死亡上升35％

3星座是超級守財奴！　金牛女「從不輕易花錢在男友身上」

2寶媽偷吃！閨蜜吵架怒PO床照「漂亮美女爽嗎」好姊妹撕破臉

社會熱門新聞

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車猛撞慘死

外送員搶單撞19歲女！她慘死…冰櫃拉出父淚崩

百萬名車逼車害翻覆　貨車司機：以為會死

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

快訊／「豐年果糖」童星遭廂型車衝撞　捲入車底慘死

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

雲林賣公所清潔隊員職缺　北港鎮長收押

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

狠父飆144公里自撞殺妻　阿公阿嬤顧孫代子彌補

即／3歲女兒遭男友虐死　生母臨盆獲交保

善心正妹找到了！幫車禍老翁墊頭…心碎還原現場

騎士時速近百闖燈撞電動滑板車　噴飛10米送醫不治

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

更多熱門

相關新聞

台中男大生虐貓！重摔後猛踩…20秒影片網氣炸

台中男大生虐貓！重摔後猛踩…20秒影片網氣炸

寵物無法選擇主人，因此他們是否幸福取決於飼主。近日一段虐貓影片在網路瘋傳，一名疑似台中大學生的男子被貓哈氣後，竟用力拍打再摔至地面，隨後用力補上一腳，20秒的施虐過程讓不少網友氣炸。

包裹放機車被搬　回收伯三句連嗆

包裹放機車被搬　回收伯三句連嗆

台中5車連撞驚悚瞬間曝！小貨車飛越分隔島釀7傷

台中5車連撞驚悚瞬間曝！小貨車飛越分隔島釀7傷

10年車「繞一繞定檢才驗得過」？內行2招神解

10年車「繞一繞定檢才驗得過」？內行2招神解

法籍男開車左轉　遭撞翻車底朝天

法籍男開車左轉　遭撞翻車底朝天

關鍵字：

外送員台中機車霧峰

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

台中男大生虐貓！重摔後猛踩…20秒影片網氣炸

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

謝祖武痛心「姪女」糖糖車禍慘死

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

醜照被發到群組　高三妹服藥自殺

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車猛撞慘死

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

父過世留千億家產　黃子韜狂曬私人飛機挨轟

獨／Sandy接手7個月《2分之一強》收攤！

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

急診醫男友曝光　家人同事全知道

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面