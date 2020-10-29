台中21歲女外送員慘摔「刷一排機車」！肇逃餐點噴一地　人抓到了

記者柯沛辰／綜合報導

台中21歲張姓女外送員近日騎車送餐，但疑似分心找門牌，一路擦撞4輛汽機車，最後慘摔在地。當時好心民眾見狀，趕緊上前扶人，但女外送員第一時間騎車離開，直到車主發現愛車受損報案、警方以車追人，涉嫌肇逃的女外送員才到案。

畫面中可見，起初女騎士在馬路上直行，但路線逐漸右偏，不僅刷過路邊一整排機車，撞上一輛休旅車，還向前彈飛慘摔，造成3輛機車、1輛休旅車受損，零件散落一地。

▲▼女外送員刷過一整排機車，導致3輛機車、1輛休旅車受損。（圖／東森新聞）

當時張女一度痛得爬不起來，後來好不容易起身，看著灑落一地的外送餐食，只能默默拍拍自己的褲子。對街民眾目擊後，立刻小跑步上前，關心張女傷勢。

不過，張女聲稱要先去醫院，所以未報案就騎車離開。之後，多名車主發現車輛受損，主動報案，警方才以車追人，循線找到張姓女外送員。

▲對街熱心民眾目擊，小跑步上前關心。（圖／東森新聞）

張女供稱，當時找地址分心釀禍，以為那位熱心民眾就是休旅車車主，有留下電話跟姓名。不過，此舉害慘了休旅車主，因為受害的3名機車騎士一度誤會是休旅倒車肇事，好在監視器拍下全程，才還休旅車主一個清白。

霧峰交通分隊小隊長王世建表示，女騎士經過該路段，碰撞路邊3輛機車以及一輛自小客車，又誤以為那位熱心民眾就是休旅車主，「但女騎士撞到不是他（熱心民眾）的車，而熱心民眾也沒有代為報案。」

警方表示，女騎士車禍後未依規定處置，涉嫌肇逃，將依相關處罰條例來告發。至於車損部分，4位受害車主將向女騎士求償。

▼霧峰交通分隊小隊長王世建說明案情。（圖／東森新聞）

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