4步驟省500元！國旅補助「進擊券」11/1開跑　上百家旅宿都可用

▲年底國旅補助結束，觀光業恐再迎來寒冬。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

為刺激國旅景氣，國內觀光業者合力推出民間版國旅補助「住宿進擊券」，適用時間自今年11月1日起至明年12月31日，民眾只需上官網查詢提供優惠的旅宿有哪些，完成訂房後並上網登記入住時間，到現場出示官網下載的補助券即可享有500元住宿費減免。主辦單位中台灣觀光產業聯盟表示，只要4步驟就可享補助，目前已有近400家旅宿業者報名參加。

該補助計畫臉書官方帳號「安心遊2.0」指出，自由行旅客可至安心遊2.0活動網站查詢有參加本活動的觀光旅館、旅館或民宿，並申請500元進擊住宿券。旅客只要完成「查看適用補助的旅館、完成訂房、上網登記入住日期」等步驟，就可享有優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

使用方式包括4步驟，第一，旅客直接向配合之旅宿訂房，第二，完成後於入住前至「安心遊2.0」活動官方頁面進行旅客資料登錄；第三，登錄後會收到系統寄發的E-mail通知信件；第四，入住時出示E-mail確認身份，直接折抵住宿費500元。

由於響應民眾、欲參與計劃的業者人數與家數眾多，主辦單位每日會即時更新業者名單，官網也常出現當機情形，民眾需耐心等候。安心遊2.0已先公布第一波參與旅宿名單，旅客可先查詢參考。

▲▼住宿進擊券11/1開跑，民眾只需上網登錄即可。（圖／記者李宜秦攝）

截至27日為止，已有近400家旅宿業者申請加入「住宿進擊券」計畫，各縣市旅宿業家數分別為宜蘭53家、花蓮37家、台東24家、屏東27家、高雄17家、台南11家、嘉義2家、台中29家、南投28家、苗栗19家、彰化6家、台北21家、新竹15家、桃園7家、基隆1家、金門19家、澎湖13家、馬祖6家，參與家數以東台灣114家最多。

民眾可選擇旅館、民宿、觀光旅館入住，最低只要500元就可使用，目前已有10家連鎖飯店加入，包括福容大飯店、力麗觀光飯店、香城飯店集團、御宿旅館集團、花鄉連鎖飯店，部分業者也另外推出加碼活動，如泰安觀止可折500到1250元。

▲觀光業者自主發起國旅補助刺激觀光。（圖／記者李宜秦攝）

民眾只需查看適用補助的旅館、完成訂房、上網登記入住日期，即可享有優惠，外國人也可使用，不需上傳身分證，由於此計畫是由業者自行發起，因此業者不需準備申報資料，補助計畫預計自11月起至明年12月底。另外未來預計發放1000萬份的實體補助券，提供民眾使用。

若有旅宿業者惡意抬高500元，再讓民眾折抵500元，等於讓旅客使用原價住宿的狀況，中台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰表示，抓到就會將該業者列為黑名單，並踢出計畫內。

▲▼中台灣觀光產業聯盟表示，未來預計發行1000萬份實體進擊券，民眾也可掃QR Code使用優惠。另外還有舉辦抽獎活動。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

安心遊2.0「住宿進擊券」官網：http://www.save500.tw/

安心遊2.0臉書官方帳號：https://m.facebook.com/安心遊20-102430298334500

安心遊2.0臉書LINE官方帳號：https://lin.ee/Xtjh4wg

▲合作業者查詢（部分清單）：

https://reurl.cc/gmNOjb

▲安心遊2.0網站：

http://save500.tw/

▲旅客登記住宿券：（暫時版，需完成訂房方可填寫）

https://forms.gle/JAbEy1AajfGyfZ3n9

▲業者參加安心遊2.0：

https://forms.gle/UScx4yyQyzwWXcUZ9