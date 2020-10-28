屏東男摸黑亮刀屠豬...撞見老闆：來買豬肉　網讚攤商此舉太大膽

▲屏東警分局全力追緝自備菜刀到市場偷豬肉的竊賊 。（圖／翻拍，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有網友於爆料公社發文，指有名笨賊在凌晨跑到豬肉攤去偷人家送來的豬肉，且自備菜刀，結果在切肉時，剛好老板回來被撞個正著，只回一句「我只是來買豬肉」，老闆也淡定給他豬肉，這一幕全都被監視器拍了下來。引來網友熱議，轄區的屏東警分局已詷閱相關跡據，追緝竊賊到案。

▲民生派出所所長吳尚謙說明偵辦情形。

網友po文指「27日凌晨快兩點的時後，市場都還沒開始營業，頂多是屠宰場或蔬菜中盤商會把東西先運來市場，結果，卻出現了一名戴著安全帽的男子，居然還拎著一把菜刀，先是張望了一下，伸手拿下一大塊掛在攤位上的豬肉，目測一下自己要的大小，不慌不忙的切著肉。

這時，真正的豬肉攤老闆騎著機車來了，沒想到男子看到後，先是頓了一下，就向老闆表示「我是要來買豬肉了！」結果老板也不動聲色的接手，拿出電子磅秤讓男子「買」了那塊豬肉！

天啊！老板也太鎮定了，一不小心對方手上那把刀『撲』過去是很可怕的耶！」網友在看到監事器畫面後忍不住表示老板實在太膽大了；「真的是蠢賊！偷東西偷到被抓包！」，引來網友討論。

屏東警分局28日表示，警方受理後立即展開追查，調閱監視器比對、分析竊嫌特徵及所使用交通工具車種、車牌，鎖定特定男子，積極查緝。並呼籲民眾如有發現有可疑人事物，應提高警覺防範，並立即撥打110報案請求警方協助處理。

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