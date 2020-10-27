自備菜刀偷豬肉被老闆逮到　他秒裝鎮定說「跟你買肉」　網友看傻！

▲自備菜刀去攤位偷豬肉，被老闆逮正著。（圖／翻攝爆料公社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

屏東一名男子今（27）日凌晨騎著機車跑到市場豬肉攤，見攤位前沒有人影，就大喇喇走進去挑了一掛豬肉，還拿出早就準備好的菜刀切肉，刀工相當俐落，彷彿他才是老闆似的。這時真正的老闆剛好回來，男子當場被逮個正著，但卻不慌不忙向老闆辯說「跟你買一塊肉！」竊賊誇張的行徑，全被監視器錄了下來。

原po在「爆料公社」發的影片顯示，27日凌晨1點47分時，一名頭戴安全帽的黑衣男子走進豬肉攤，四處張望了一下後，便掏出自備的菜刀分切業者送來的豬肉，刀工看似熟練。

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不過，男子才切沒幾刀，豬肉攤老闆就剛好騎著機車回來，被逮正著後竟還故作鎮定，先跟對方打聲招呼後，不慌不忙地說「跟你買一塊肉」、「這樣一塊多少？」老闆冷靜地回應說「讓我秤秤看好不好？」這才順利和男子交換位置。

畫面曝光後，一名自稱豬肉攤老闆的女兒出面解釋說，她爸當時怕有什麼事會發生，才會那麼冷靜對待竊賊，並透露「後來小偷是沒有『買』那塊他準備要『偷』的豬肉。」

另外，「屏東分局-民生派出所」所長也留言指出，有關民眾反映的事項，派出所相當重視，除了協助被害人完成報案手續外，也已調閱案發地周邊監視器、訪查鄰近商家，釐清可疑對象身分，依法究辦。

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