賤手屁孩抓到了！百年摸乳巷塗鴉「有種來找我」　改拿刷子猛刷牆

▲屏東潮州建基路百年古厝「摸乳巷」先前被以奇異字等破壞，闖禍學生懺悔前往清洗，讓牆面恢復舊觀 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東潮州鎮建基路百年古厝「摸乳巷」，日前被管理人發現紅磚牆遭人惡意塗鴉，大剌剌拿噴漆、奇異筆、立可白等搞破壞，不僅落款日期學校，還留下「潮中屁孩」、「有種來找我」字樣嗆聲，讓居民氣壞，鎮公所更心痛嘆「公民教育需要再加強」。屏東縣潮州警分局據報展開調查，證實是國中生所為，且已找到人，他們對先前行為深表悔悟，並清洗掉掉先前塗鴨字樣，讓牆面恢復舊觀。校方也會加強生活教育，避免類似情事再度發生。

▲▼學生清洗過的牆面，未來還會再清洗。

管理人周建昇於26日透過臉書發文，直指「摸乳巷」都是百年的老房子，每塊磚頭歷史百年以上，都已經停產，雖是私人物業，大方讓地方作為景點，裡面還有人在住、使用，正提報歷史建物中，更是成大建築所常來勘查的工法。

他說，原本考量情侶約會等，不加裝監視器，未料近日卻發生惡搞事件。公布的照片中，摸乳巷整片紅磚牆面都被人噴漆，用紅漆寫下「有種來找我」等字樣大稿破壞，令人痛心。

潮州警方表示，警方據報展開調查，發現該間房屋已有原屋主後代子孫多人繼承，且多不住在鎮內，無法得知是否要提出告訴，但掌握的監視器等資料，發現確是國中生拿筆塗鴨所為，學生事後也深知自己行為不對，並感到懺悔，已將先前塗鴨清洗乾淨，讓牆面恢復舊觀。

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