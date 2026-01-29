　
社會 社會焦點 保障人權

把3歲繼子當成沙包打！超商內揪髮拽地猛踹　狠父二審仍判7年10月

▲▼台灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院外觀。台灣高等法院外觀。台高院外觀。高院外觀。高本院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣高等法院刑事庭大廈外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

桃園1名吳姓男子2024年照顧當時3歲繼子但不耐煩，涉多次徒手或以「愛的小手」等物毆打出氣，男童鼻青臉腫、渾身是傷，被好心旁人通報社工介入，不料吳男變本加厲，推打繼子遭洗臉台撞昏，送醫倖免於死，留下癲癇與發展遲緩等後遺症，一審依殺人未遂等罪判吳男7年10月徒刑，上訴後，高院二審今（29日）維持原判，還可上訴。

判決指出，吳男與妻子育有1子，受害男童是吳妻與他人所生，4人同住，擔任超商店員的吳男從2024年3月起，常帶當時才3歲的繼子一起上班、就近照顧，卻沒耐心教導繼子學習自己上廁所等能力，繼子若達不到要求，就掌摑、拳毆，或持抓背棍、「愛的小手」等物修理繼子。

男童被打得鼻青臉腫、渾身遍布大小不等的新舊傷，因吳男常在超商內直接體罰，好心顧客同情男童帶傷流血、門牙被打斷，2度通報桃園市府社會局社工處理。

吳男從沒帶繼子就醫，同年6月26日深夜11點多，在超商發現繼子便溺在褲子裡，氣得抓住繼子頭髮拽倒在地，用腳重踹繼子全身9次，高舉雙拳痛毆4次，一腳踢飛繼子重摔，將站不起身的繼子騎機車載回家，向妻子告狀後，繼續用抓背棍毒打繼子屁股10多下。

為繼子清洗身體時，吳男依舊憤怒，竟在浴室裡反覆推倒繼子7、8次，繼子頭部撞擊洗手台、當場昏倒，吳男趕緊將失去意識的繼子送醫急救，被診斷出顱內出血，還有左眼眶、右側鎖骨與右側第6根肋骨後側骨折，肝臟與脾臟也疑似損傷，狀況危急。

經轉院進行開顱手術急救，男童保住性命，但被評估腦出血及腦波異常，靠癲癇藥控制，留下語言及認知發展遲緩等後遺症。

吳男被送辦僅坦承打小孩成傷、否認意圖殺人，聲稱「我從來沒有想過要殺我的小孩」，辯稱因為工時長、精神差，情緒失控才導致憾事，他沒在浴室裡反覆推倒繼子，而是叫繼子自己去洗澡，去查看時發現繼子倒在洗手台下。

不過吳妻證稱，吳男回家先體罰繼子大便在褲子裡，然後帶繼子去洗澡，她在住處2樓聽到小孩哭聲與捶東西聲響，「不完全確定是不是捶胸口的聲音，就是平常他處罰小朋友的聲音」，持續約5分鐘，出事送醫途中，吳男一直跟她道歉「我不知道為什麼下手會這麼重」。

當時也在屋內的男童舅舅證稱，聽見吳男帶繼子進浴室，先一陣打罵、小孩哀嚎，然後傳出2聲碰撞洗手台聲響、蠻大聲的，事發後，吳男聲稱2個小孩在浴室玩鬧撞到頭，他不相信小孩力道會大到把人推成腦出血、昏迷等。

法官認定吳男狡辯，且利用成人對小孩的體型優勢施暴，毫不留情，顯然當下心存就算打死人也無所謂的不確定殺人故意，欠缺身為人父應有的愛心包容，犯行造成繼子心理莫大暴力陰影，更影響將來生理健全發展，到案試圖卸責，難認有悔意。

一審據此依成年人故意傷害兒童罪判刑1年7月、依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判刑7年，合併應執行7年10月徒刑，高院二審指一審認事、用法及量刑均無違誤或不當，今駁回上訴、維持原判，仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

公婆送小姑500萬+新北市房「尪只有機械車位」她心寒！網：更值錢

《慶餘年2》金晨肇事逃逸！疑「案發現場落跑」照片瘋傳　最慘下場曝光

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光　館方：協調補貨中

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

快訊／跟老柯搶總召？　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

以色列總理手機鏡頭「貼紙遮好遮滿」　這張圖讓伊朗媒體嗨翻

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

診所只收現金「像活在1980年代」！醫曝2原因：不是避稅

布魯克林撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚40萬飯店

黑白貓西班牙失蹤5個多月　奇蹟「跨越250公里」自己回法國老家

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

相關新聞

俄羅斯爸把兒綁繩掛7樓窗外　全網憤怒

俄羅斯爸把兒綁繩掛7樓窗外　全網憤怒

俄羅斯一名父親酒醉後，竟然把年幼兒子綁在繩子上，懸掛在80英尺（約24公尺）高的7樓窗戶外，嚇得小孩崩潰大哭，不斷哀求「抓住我、抓住我」，誇張事件在網路上流傳，引發當局調查。

恐怖男揮鋸子+榔頭追殺妻女　3人血噴滿地送醫搶救

恐怖男揮鋸子+榔頭追殺妻女　3人血噴滿地送醫搶救

台南私幼驚爆恐怖教保員！推頭拍打「1個月53次」

台南私幼驚爆恐怖教保員！推頭拍打「1個月53次」

彰化男倒垃圾突襲鄰居　當街爆全武行

彰化男倒垃圾突襲鄰居　當街爆全武行

剴剴案判決書曝冷血對話　惡保母姊妹笑傳凌虐照

剴剴案判決書曝冷血對話　惡保母姊妹笑傳凌虐照

