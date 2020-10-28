雲端最前線／蔡政府溝通無成效？最新民調61%民眾反萊豬

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台灣民意基金會27日公布最新民調，顯示高達61%民眾不支持開放美豬進口，有約33%民眾支持開放，不贊成的人比贊成的人多28個百分點。調查也發現，台灣民眾贊成和反對開放美國萊豬進口的民意反應模式基本上不變。《雲端最前線》28日邀請立法委員林俊憲、台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

台灣流感疫苗爆發4例接種後死亡個案，衛福部部長陳時中27日晚間7點也協同專家諮詢小組召集人張上淳召開記者會說明。張上淳表示，4例個案中，3個本來就知道有冠狀動脈病史，另一個則是今天收到解剖報告，確定是腦動脈瘤破裂，基本上4例研判都跟疫苗無關。而台中「格林巴利症候群」重症個案，則還要進一步做後續病毒檢測，暫時還無法判定。

美國保守派民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）27日發出最新民調，民主黨總統參選人拜登的支持度，與現任總統川普的差距已縮小至2％，顯示自杭特（Hunter Biden）的醜聞傳出後，雙方的支持度互有增減。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。