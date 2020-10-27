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台灣山毛櫸美景爆人潮！太平山平日增加翠峰景觀道路動態管制

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▲▼台灣山毛櫸美景爆人潮！太平山平日增加翠峰景觀道路動態管制。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲台灣山毛櫸美景爆人潮！太平山平日增加翠峰景觀道路動態管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

滿山金黃的太平山台灣山毛櫸步道森林美景，常吸大批遊客，為因應車潮及人潮，也兼顧遊憩品質，除原有不分平假日的車輛「動態」管制，羅東林管處27日起在「翠峰景觀道路」進行上限150輛管制措施。

▲▼台灣山毛櫸美景爆人潮！太平山平日增加翠峰景觀道路動態管制。（圖／羅東林管處提供，下同）

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羅東林管處表示，台灣山毛櫸步道車潮管制，自17日起至11月15日期間的每個週末六日，除了原有不分平假日的車輛「動態」管制，控制區內車輛數上限1000台以外，在「翠峰景觀道路」也會進行第2段式管制措施，設定車輛數上限為150輛，以維護「翠峰景觀道路」的交通安全與順暢。

另，根據以往經驗平日車潮及人潮不多，但最近平日入園車潮八成以上集中行駛至「翠峰景觀道路」，以前往台灣山毛櫸步道，因此，為維護「翠峰景觀道路」的交通安全與順暢，平日也將增加動態車輛總量管制措施。

羅東林管處指出，賞山毛櫸遊客進入太平山國家森林遊樂區後，依序會行駛於「宜專一線（全長25km）」及「翠峰景觀道路（全長16.5km）」，為了提升行車順暢、停車便利及遊憩品質，一直以來，不分平假日在車潮眾多時，會機動在入口售票站（宜專一線3km）啟動車輛「動態」管制措施，讓區內總車輛上限維持1000輛。

而為因應台灣山毛櫸旺季的高人潮，近期平日入園車潮八成以上（逾250台）集中行駛至「翠峰景觀道路」，以前往台灣山毛櫸步道，因此原僅於假日實施之第2段式的管制措施修正為每日實施，因為「台灣山毛櫸步道」起點位於「翠峰景觀道路」終點，該道路全長16.8公里，路寬僅5公尺；倘啟動管制措施，僅羅東林區管理處公開甄選合作之宜蘭縣小客車租賃商業同業公會接駁車、公務車輛及翠峰山莊住宿客、機車、腳踏車等，不在150輛管制範圍內。

▲▼台灣山毛櫸美景爆人潮！太平山平日增加翠峰景觀道路動態管制。（圖／羅東林管處提供，下同）

太平山國家森林遊樂區售票站平日6點開園，假日4點開園，而售票站距離台灣山毛櫸步道起點，尚有約39km （宜專一線22 km +翠峰景觀道路16.8 km），無起霧或塞車情況下，車行時間約70分鐘，考量秋季山區午後容易起霧或下雨，因此建議若要遊賞台灣山毛櫸步道儘量提早入園為宜。

相關建議遊程可上太平山官網查詢（https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp），最新台灣山毛櫸黃葉率、落葉率、遊賞攻略及相關注意事項，也可上太平山國家森林遊樂區FB粉絲團查詢及詢問（https://www.facebook.com/tps100.forest/）。

▲▼台灣山毛櫸美景爆人潮！太平山平日增加翠峰景觀道路動態管制。（圖／羅東林管處提供，下同）

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