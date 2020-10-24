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媽祖偕眾神搭「蒸汽機關車女王」巡安！鐵道迷+信眾朝聖嗨爆頭城

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▲▼CT273今蘭陽平原奔馳半天 聽到汽笛就知她來了。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蘭陽媽祖文化節來到第二天，CT273蒸汽火車一早從蘇澳站發車開往頭城，沿路吸引不少觀光客目光。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

今（24）日是2020蘭陽媽祖文化節第二天，一早在南天宮舉行隆重起駕儀式，由縣長林姿妙、蘇澳鎮鎮長李明哲、南天宮主委陳正信以及震安宮主委張倉田等人進行科儀後，帶領參與此次遶境宮廟眾神尊及信徒逾千人，搭乘接駁車輛到蘇澳車站，陪同眾神尊一起搭乘蒸汽火車，進行今年媽祖遶境萬眾矚目的火車巡安旅程。

據了解，CT273蒸汽火車是早年臺灣營運速度最快的蒸汽機車，主要擔任牽引客運服務，另因車身姿態優美，還有「蒸汽機關車女王」的稱號。此次，縣政府也特地向交通部臺灣鐵路管理局承租CT273蒸汽火車附掛7節復興號列車，來擔任今年媽祖文化節火車巡安的要角，24日一早也由林姿妙帶領張倉田及各位貴賓，在蒸汽火車車頭進行車頭「銘牌」揭幕，並將「套環」交接給本班列車司機員，最後「鳴笛」出發，象徵火車巡安正式啟航。

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▲▼CT273今蘭陽平原奔馳半天 聽到汽笛就知她來了。（圖／記者游芳男翻攝）

▲此活動一共有88尊神一同搭乘火車巡安，每尊神尊都還繫上專屬的安全帶。（圖／記者游芳男翻攝）

本班蒸汽列車在24日上午8點10分從蘇澳站發車開往頭城，其中第3節及第4節車廂座位上滿座各宮廟的神尊，共有88尊神尊搭乘火車巡安，每尊神尊還繫上專屬的安全帶，場面難得一見，相當壯觀。

對此，頭城站一早就湧入大批鐵道迷及迎接媽祖聖駕的信眾，月台人潮擁擠更是水泄不通。而當蒸汽火車緩緩駛入車站時，鐵道迷也終於飽睹女王級蒸汽火車進站的風采。隨後媽祖遶境隊伍搭乘接駁車到頭城烏石港，與其他遶境參與宮廟匯聚，超過3千信眾及百部車輛集結在頭城烏石港，為下午蘭陽遶境做準備。

林姿妙縣長表示，宜蘭早期對外交通不易，無論是人員或貨物對鐵道運輸的仰賴倚重甚深，且鐵道運輸亦有百年以上的歷史，部分景點或車站都保留歷史痕跡，深具意義，今年媽祖文化節活動結合鐵道文化，期能帶動宜蘭縣的媽祖觀光經濟，歡迎大家來宜蘭鐵道輕旅遊、隨香遶境保平安。

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▲▼CT273今蘭陽平原奔馳半天 聽到汽笛就知她來了。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭縣長林姿妙帶領多位貴賓，在蒸汽火車車頭進行車頭「銘牌」揭幕。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼CT273今蘭陽平原奔馳半天 聽到汽笛就知她來了。（圖／記者游芳男翻攝）

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