宜蘭三星蔥價格飆4倍！每公斤破300元　宵小偷拔20公斤警追緝中

▲宵小偷拔宜蘭三星蔥，警追緝中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星蔥因連日大雨摧殘受損，蔥出貨只有以往的10分之1，量少拍賣價三級跳，27日每公斤拍賣均價破300元，比1日的均價約70元飆高4倍多，宵小凱覦偷拔20公斤蔥，蔥農損失6千多元，目前，三星警分局已啟動護蔥專案，追緝不法之徒。

宜蘭三星蔥1日每公斤拍賣均價近70元，27日每公斤拍賣均價破300元來到314元，價高是因三星蔥遭連日大雨摧殘受損，蔥出貨只有以往的10分之1。

三星蔥價飆4倍多，但林姓蔥農在臉書上反應蔥田中極品的蔥株，遭人一一偷拔，共被拔走20公斤，希望警方護蔥。

三星警分局長林書慶表示，已連絡受害蔥農，目前蔥農是未報案，另據調查，偷拔分散蔥田中的極品蔥，不排除要偷拔回去當蔥種有關，而目前已啟動護蔥專案，並針對可能熱區及熱時編排便衣埋伏勤務，追緝不法之徒及防止類似事件發生。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►傻眼！宜蘭知名小吃53便當送達遭棄單 鐵道局東工處到店致歉

►影／復建醫師2度襲胸！將停職送身心科治療 院方道歉：請原諒我們

►北捷變態狼竟是復健醫師！外套掛手貼嫩妹胸部 羅東博愛醫院說話了

►蘿拉蜜思「神級妝前乳」挑戰最低價！限量1500元➔679元 不脫妝好評爆棚

►聽Podcast #我在案發現場