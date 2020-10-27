賴清德：健保25年累積650億筆資料、23億影像　推智慧、精準醫療

▲副總統賴清德出席「健保25週年健保資料人工智慧應用研討會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德27日出席「健保25週年健保資料人工智慧應用研討會」時表示，健保署一路走來相當不容易，下一階段期待運用25年來，全民健保所累積的650億筆醫療申報資料，以及23億筆醫療影像資料，推動智慧醫療、精準醫療的發展。

賴清德表示，早期台灣社會常常發生因病而貧、因貧而病的悲哀情形。有感於此，證嚴法師蓋了慈濟醫院、王永慶先生蓋了長庚醫院、許文龍先生蓋了奇美醫院，不僅解決了家庭的不幸，也帶給國人許多感動。

不過，賴清德說，一直到1995年3月1日全民健保開始實施，並且在醫界的共同努力下，我們才真正解決這些嚴重的社會問題。

他說，健保開辦至今25年，健保署一路走來相當不容易。在大家的共同努力下，我們不僅守護了國人的健康，也提供國人平等的就醫權利，國人滿意度高達9成，是歷屆政府裡最受民眾支持的一項公共政策。

接著，賴清德表示，面對新冠肺炎疫情，健保署及醫界又搖身一變，扮演不同的角色。醫療人員是站在第一線捍衛國人健康的尖兵，中央流行疫情指揮中心是作戰指揮中心，健保署則是醫療後勤總部。

▼副總統賴清德出席「健保25週年健保資料人工智慧應用研討會」。（圖／總統府提供）



他說，在整個防疫過程中，健保署運用國人的健保資料，追蹤個案的旅遊史及接觸史，同時也協助政府發放實名制口罩，成功守護國人健康。

對於健保署下一階段的任務，賴清德表示，期待與相關部會、業界、醫界，好好運用25年來，全民健保所累積的650億筆醫療申報資料，以及23億筆醫療影像資料，推動智慧醫療、精準醫療的發展。

賴清德指出，健保署與廣達電腦合作，共同發展「人工智慧醫療雲運算整合平台」，為人工智慧應用所需，提供了高品質的資料庫，對後續的智慧醫療發展，奠定非常重要的基礎。

此外，賴清德也提到，健保署也與國發會「亞洲‧矽谷場域試驗計畫」合作，整理23億筆醫療影像資料，並在去年6月開放產學合作申請應用。而健保署也與成大醫院的大數據團隊合作，應用胸部X光影像資料，建立人工智慧判讀模型，透過這樣的做法防治武漢肺炎，在黑客松比賽得到優等獎，值得高度肯定。

賴清德認為，工業4.0及全球智慧化的時代已經來臨，這對臺灣來說是非常好的，因為我們有很強大的ICT產業，以及高水準的醫療從業人員。因應時代的要求，推動智慧醫療或精準醫療，是勢在必行的事情。

▼副總統賴清德出席「健保25週年健保資料人工智慧應用研討會」。（圖／總統府提供）



其他人也看了這些...

►徐巧芯列嚴德發5矛盾：前言不對後語 真是莫名其妙

►「女性志願役vs.4個月役男」誰戰力強？ 國防部給答案

►嚴德發稱軍事訓練役延長「戰力下墜」 國防部：將影響志願役員額

更多熱門新聞...

►嚴德發：總統若下戰爭動員令 第一時間作戰主力45萬人

►空軍兩週再派373架次攔截共機 國防部：年底前恐將維持常態

►美國對台軍售首度釋出「距外陸攻飛彈」 反制共軍防空火力網

►振興一下我們的美麗