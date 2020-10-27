陳菊：人權不分藍綠、性別　從未收到「丁允恭案」陳情信

記者袁茵／台北報導

前總統府發言人丁允恭捲入桃色風暴，由於丁允恭當時是時任高雄市長、現任監察院長陳菊的新聞局長，讓此風暴延燒至監察院。對此，陳菊27日表示，人權不分藍綠、不分性別，她尊重監委獨立行使職權，且自己從未收過相關案件陳情信。

監察院國家人權委員會與考試院國家文官學院於27日上午10時舉辦「合作促進公務人員人權教育發表會」，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊出席並且在事後接受媒體聯訪。

▲陳菊談丁允恭案。（圖／記者袁茵攝，下同）

關於監察院與考試院兩院合作，陳菊表示，這個合作是在人權教育，包括推廣上，是跨世紀且非常重要的合作，如果把監察院對人權教育、人權維護的個案融入至國家文官訓練教材中，對未來人權深化幫助太大，所以這樣的合作是重要里程碑。

被問到人權是不是不分藍綠？陳菊說，「當然。」媒體追問，那如果女生被踐踏，也就是丁允恭案，要如何看待？陳菊回應，任何人被踐踏，這不分性別，一樣關懷悲勉，丁允恭案已有2名監委立案調查，她要尊重調查委員獨立行使職權，「我會尊重最後調查結果，我們從不干預。」

陳菊指出，監察法第26條規定，對於所有監委獨立行使職權，調查過程中有保密義務，過程既然都立案調查，那就尊重監委獨立行使，這是他們的責任，她非常尊重。

至於有沒有收過丁允恭案相關陳情信？陳菊回應，「對不起，沒有。我想調查中案件，我們尊重所有監察委員獨立行使職權。」

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