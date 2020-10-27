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不能出國沒關係！「頭等飛機餐」賣場吃得到　紅酒燉牛肉飯、牛肉麵都有

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▲▼家樂福X華膳空廚推冷凍飛機餐。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福X華膳空廚推冷凍飛機餐。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

搭飛機最重要的除了旅程安全外，環境舒適、餐點好不好吃也是不少人在乎的重點之一，為了滿足不能出國又想吃飛機餐的旅客，家樂福今（27）日宣布攜手華膳空廚打造6款只在頭等艙、貴賓室吃得到的中西式、異國美食，有紅燒三寶牛肉麵、南洋椰香綠咖哩雞飯等，並首度以冷凍調理包方式呈現，就是要讓民眾在家也能吃到熱騰騰的頭等艙料理。

▲▼家樂福X華膳空廚推冷凍飛機餐。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼中西式、異國風味料理飛機餐都吃得到。

▲▼家樂福X華膳空廚推冷凍飛機餐。（圖／記者蕭筠攝）

「家樂福X華膳空廚」首度聯手推出冷凍調理飛機餐，找來擁有25年飛機餐料理經驗的華膳空廚團隊，開發6款特選頭等艙、貴賓室限定美食，成為家樂福自有品牌冷凍調理餐，不僅有中、西式料理還有異國、南洋風情美食，包括匈牙利紅酒燉牛肉飯、紅燒三寶牛肉麵、南洋椰香綠咖哩雞飯、南洋椰香紅咖哩雞飯、印度坦突里雞飯以及奶油洋蔥濃湯。

▲▼家樂福X華膳空廚推冷凍飛機餐。（圖／記者蕭筠攝）

▲每一款冷凍調理飛機餐都是真材實料。

其中，4款飯類冷凍調理餐使用的米飯是選自台南耕作11號米，並找來專做米漢堡品牌「喜生」傳授冷凍技術，讓米飯就算冷凍過後也能保持Q彈口感，而調理包中的牛肉、雞肉、配菜等通通是真材實料，如牛肉麵中的牛肉塊頭可是不小，牛肉湯更是採用牛肉骨熬製而成。

家樂福強更調此次推出的調理包大人、小孩都能安心食用，因有達到無添加71爭議性添加物、無色素，如會引發兒童多動、影響女性賀爾蒙等皆禁用，最低119元就可吃到，即日起於賣場、便利購、線上購物上架開賣。

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