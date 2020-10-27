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陳時中投書土耳其媒體推抗疫「台灣模式」：WHO無法排除台灣

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▲▼10月7日指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,莊人祥,張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲疫情期間擔任台灣中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中，繼續投書國際媒體為台灣發聲。（圖／指揮中心提供）

文／中央社記者何宏儒安卡拉26日專電

中華民國衛生福利部長陳時中投書土耳其媒體指出，台灣將新冠肺炎疫情控制得宜，疫情考驗證實台灣無法自外於全球衛生網絡，世界衛生組織也無法將台灣排除在外。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天刊登陳時中「後疫情時代的全球衛生網絡應納入台灣參與」英語投書指出，台灣以審慎以對、迅速應變、超前部署、公開透明4大原則因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情威脅，截至10月7日共523例確診、7人死亡，多數人民可維持正常生活。

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他指出，台灣透過專業化的指揮體系運作、嚴謹的邊境管制措施、生產分配得宜的防疫物資供應、居家檢疫隔離與關懷管制並重、妥善運用科技資訊系統、資訊透明公開、精準篩檢及疫調等策略，有幸將疫情控制得宜，開創抗疫的「台灣模式」。

此外，台灣也提供醫療設備與防疫物資給其他有急需的國家。陳時中指出，截至6月共捐贈5100萬個外科口罩、116萬個N95口罩、60萬件隔離衣、3萬5000支額溫槍及其他各式醫療器材給80多個國家。

台灣也參與由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、流行病預防創新聯盟（CEPI）與世界衛生組織（WHO）合作主導的COVID-19疫苗全球獲取機制（COVAX機制），以確保取得足夠疫苗。政府同時也積極協助國內疫苗廠加速研發及產製，以利及早上市，早日終結大流行。

陳時中指出：「面對下一波疫情的可能反撲與秋冬流感疫情的雙重威脅，台灣不敢懈怠。」除持續提醒國人佩戴口罩、維持社交距離、加強邊境檢疫、社區防疫及醫療整備後續策略外，也積極與國內外合作取得疫苗、發展有效治療及正確診斷，共同維護全球衛生安全。

經由這波疫情的考驗，證實台灣無法自外於全球衛生網絡，WHO也無法將台灣排除在外。

陳時中強調：「我們籲請WHO及相關各方正視台灣長期以來對全球衛生防疫及健康人權之貢獻，堅定支持將台灣納入WHO。」他呼籲讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動，與世界各國攜手，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

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