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林右昌轉戰台北市長「最大障礙」？　陳時中：沒人愛當絆腳石

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▲▼「政府宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，對國人健康之影響與危害」公聽會 衛福部長陳時中堵訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

台北市長選戰前哨戰白熱化，現傳出基隆市長林右昌也是熱門人選，有媒體更稱同樣具高呼聲的陳時中為「絆腳石、最大障礙」。衛福部長陳時中今（26）日做出回應，直言「誰都不喜歡當人絆腳石，但這時間都還早」。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午赴台北港考察「國內肉品（及倘若含萊劑豬肉開放）進口相關邊境查驗機制及措施之落實」，陳時中也列席參與，就實地狀況進行了解，以便明年開放來季美豬後，在細節上能更精進。

陳時中事後接受媒體聯訪時表示，目前邊境查驗基本流程已相當完善，未來美豬開放後，流程基本上不會變，但查驗密度與強度會增加。

前五批每一批都會抽驗，如果每批都合格，原本會進入20%至50%的抽驗比例，但美豬會直接採最高標準50%，如果均無問題，才會降到10%，但若有一次不合格，就會直接往回走。量能與人力經費，衛福部都在爭取中，行政院應該很快就會發下來。

有媒體另詢問近年來對台北市的觀察，以及覺得現任市長柯文哲做得怎樣？對此，陳時中並未正面回應，只表示很難做這樣的評析，「當家有當家的苦」，台北市又很大，也是台灣首都，要處理的事很多，至於做得好不好，還需要靠市民來評判。

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