　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菅義偉內閣研議跨年「連休17天」　大臣神邏輯：阻止疫情擴散

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼菅義偉內閣研議跨年連休17天。（圖／翻攝自拓湖＠マッピの人twitter）

▲菅義偉內閣研議跨年連休17天。（圖／翻攝自拓湖＠マッピの人twitter）

記者林彥臣／綜合報導

艱難的2020年逐漸接近尾聲，各國政府也開始頭痛跨年假期該如何安排。日本的菅義偉內閣就研議，跨年假期安排連續17天的長假，主要的目的是為了能夠防止新冠肺炎疫情在跨年期間擴散。但是這樣的邏輯反而引發民間各種質疑。

根據日本媒體《日刊體育》（日刊スポーツ）報導，日本「經濟再生擔當大臣」西村康稔提議，他要求跨年假期從12月26日開始，一直到隔年1月11日的成人之日（成人の日）結束，這是前所未見的17連休，如果按照正常的安排，假期則是從12月29日開始，到隔年1月3日結束，總共6天。

▲▼埼玉縣川越冰川神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本的政府官員聲稱，為了分散神社人潮跨年要連休17天。圖為埼玉縣川越冰川神社。（圖／記者蔡玟君攝）

政府方面表示，連休17天的規劃，是為了防止新年期間前往參拜神社人潮過多，為了分散人潮，防止疫情擴散，才有連休17天的規劃。

但是民間卻憂心，連休17天反而會讓很多家庭，開始安排出遊計畫，而且防止疫情應該是呼籲不要去神社參拜更有效。

「第一生命經濟研究所」首席研究員永濱利廣表示，假期延長對於旅遊的需求會增加，對於抑制感染反而是令人質疑的，而且這兩個星期都不開放股票市場，還有造成股價下跌的隱憂。

▲▼ 新冠肺炎,肺炎,日本,口罩。（圖／路透）

▲日本年初受到疫情衝擊，各地人潮大減，齋藤滿認為政府真正用意是刺激經濟。（圖／路透）

日本經濟評論家齋藤滿也表示，政府真正的目的其實是擴大消費，才不是防止疫情擴散，屆時會有許多人進行國內旅遊活動，但是這樣的政策反而會擴大社會上的相對剝奪感，那些有錢、有時間、對自己健康有信心的人可以享受17天假期，那些擔心感染的窮人和老人，反而無法因此受益，而且安排這樣的長假，對於那些需要每天工作的非正式社員，反而會因為假期無法上班，收入急遽下降。

►妝前保濕一瓶搞定！「蘿拉蜜思 喚顏凝露」限時下殺679元！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
台中51歲男打流感疫苗病危！付不起30萬醫藥費　神秘善心人捐
快訊／點名6家美媒！　趙立堅宣布反制美國措施
年底前逆轉勝4星座！　TOP3天秤「正緣要來了」有機會脫單
快訊／運8偵查機、運8反潛機進入我西南空域　空軍廣播驅離
女兒得「脊髓空洞症」站不起來　女星盼：她有天能離開輪椅
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菅義偉內閣研議跨年「連休17天」　大臣神邏輯：阻止疫情擴散

拜登認知活在12年前？搞混川普、小布希名字　妻子尷尬提醒3次

提前投票人數超越2016年！拜登暫領先　分析：共和黨仍有勝選可能

文在寅哀悼三星會長李健熙　讚揚為「韓國經濟界的象徵」

南韓流感疫苗累計59死…9成超過60歲！　政府擴大免費施打對象

菅義偉：願無條件與金正恩面對面談話！目標推動與北韓外交正常化

女子遭遊樂設施甩飛…30m高墜地命危！　目擊者：看到她滑出去

馬克宏「一句話」惹怒穆斯林！商家秒下架法國貨　外交部急回應

CNN：不論川普、拜登誰當選　北京都將尋求「重啟中美關係」

這生物咬一口！她腿上驚現「黑色凹陷窟窿」超驚悚　花一年才治好

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

找不到家！法鬥深夜亂竄追機車 暖警帶回掃晶片...電話竟是空號

菅義偉內閣研議跨年「連休17天」　大臣神邏輯：阻止疫情擴散

拜登認知活在12年前？搞混川普、小布希名字　妻子尷尬提醒3次

提前投票人數超越2016年！拜登暫領先　分析：共和黨仍有勝選可能

文在寅哀悼三星會長李健熙　讚揚為「韓國經濟界的象徵」

南韓流感疫苗累計59死…9成超過60歲！　政府擴大免費施打對象

菅義偉：願無條件與金正恩面對面談話！目標推動與北韓外交正常化

女子遭遊樂設施甩飛…30m高墜地命危！　目擊者：看到她滑出去

馬克宏「一句話」惹怒穆斯林！商家秒下架法國貨　外交部急回應

CNN：不論川普、拜登誰當選　北京都將尋求「重啟中美關係」

這生物咬一口！她腿上驚現「黑色凹陷窟窿」超驚悚　花一年才治好

中信盃黑豹旗／5次有4次抽科班　二林工商被電仍樂觀

台中51歲男打流感疫苗病危！付不起30萬醫藥費　神秘善心人捐了

20歲男星現身校園…被一群女大生追著跑！　拔腿狂奔片網笑翻

《刻在》宣布加入同志遊行！「車號、路線公布」網暴動：跟男主角一起走

吳宗憲爆打流感疫苗「身體巨大變化」：我後悔了！暈眩4天症狀很可怕

中職／兄弟總冠軍賽內野門票漲400元　但送長T、口罩套

害「胸部光速下垂」6習慣曝光！愛吸菸、喝酒…彈性都沒了

KIMIKO病倒3天「痛到無法走路」半夜高燒上吐下瀉：以為是感冒

昆山Q4總投資額破4千億　5台企1至9月產值超200億

反制美國！　趙立堅點名「6家美國媒體」...限7日內繳交所有資料

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

發現棄嬰　機場迫女乘客「剝光檢查」

去年台灣棄嬰屍！星國情侶甜蜜現況曝

安插清潔工當對手！她竟當選鎮長

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

西班牙二度進入緊急狀態　

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

120萬噸核廢水排放太平洋！日本政府鐵了心

性醜聞害慘拜登？Google搜「可以改投票嗎」暴增

爭議網站刊登杭特「性愛+毒品」影片

油輪遭挾！英出動特種部隊攻堅逮7人

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

普丁打臉川普：沒看見杭特有犯罪行為

更多熱門

相關新聞

文在寅哀悼三星李健熙　贊「韓國經濟界象徵」

文在寅哀悼三星李健熙　贊「韓國經濟界象徵」

三星集團會長李健熙25日病逝，南韓總統文在寅於同日表示，對韓國企業界象徵性人物李健熙會長的去世表示深切哀悼，並向遺屬表示深切慰問。此外，文在寅也讚揚，李健熙會長以充滿挑戰性與創新的領導力，將三星培養成世界企業，作爲韓國的代表性企業，起到了拉抬經濟成長的作用。

南韓流感疫苗累計59死！仍擴大免費施打對象　

南韓流感疫苗累計59死！仍擴大免費施打對象　

菅義偉：願無條件與金正恩面對面對話！

菅義偉：願無條件與金正恩面對面對話！

駐日美軍新增F-35B中隊！先進戰機部署印太

駐日美軍新增F-35B中隊！先進戰機部署印太

10分鐘揭曉！韓藥廠快篩試劑獲美授權

10分鐘揭曉！韓藥廠快篩試劑獲美授權

關鍵字：

跨年連假17天菅義偉西村康稔新冠肺炎COVID-19日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！露臉網暴動

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

即／台南「蘇大媽」慘了　要被關8個月

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

丈夫抱怨「洗衣球超難用」　人妻笑慘

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

放火脫困後秒提告　網：很好示範

即／男到高嘉瑜服務處陳情！突失控「汽油淋身」

峮峮療傷1個月「暴瘦一圈」真實身材曝！

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面