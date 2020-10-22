北捷「性騷+偷拍」9個月51件　捷警隊「獵狼專案」護旅客

記者邱中岳／台北報導

台北捷運幾乎成為台北市民最重要的大眾運輸工具之一，也恐淪為宵小逃亡、躲藏以及犯罪的地方，台北市警局也成立捷運警察隊專門維護捷運站體內治安，警方統計從2020年開始至今，性騷擾案件共計發生25件，而妨害秘密則發生26件。

▲捷運警察隊在昆陽站逮捕，涉嫌性騷展場超辣主持的周姓男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，捷運警察隊為了維護民眾搭乘大眾運輸工具的安全，特責由捷運警察隊規劃執行「獵狼專案」，針對易發生性騷擾及偷拍案件之捷運站體加強勤務規劃編排。

▲重大刑案嫌犯利用捷運站逃亡，捷運警察也即時拍下身影提供專案小組。（圖／記者邱中岳翻攝）

台北捷運在2020年開始，性騷擾案件共計發生25件，破獲件數達22件，而妨害秘密則發生26件，另破獲件數達24件，其餘未破性騷擾、妨害秘密案件仍在持續追查。

有鑑於台北捷運平均一天人流量約220萬人次，所以在台北捷運所有站體內，裝設了許多監視器，平日除協助捷運公司於各捷運站查緝逃票外，也將加強守望，避免有民眾在捷運站做出不法行為。

捷運警察隊也協助偵破板信銀行大直分行搶案，即時提供嫌犯搭乘捷運影像，另外針對東門匯兌詐欺搶奪案，也提供嫌犯逃逸路線，讓專案小組當參考釐清嫌犯動向。

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