每天爬上少女的床…噁男「手口並用+下身躁動」！但她始終呼呼大睡

▲少女就寢時被噁男侵犯，過程中呼呼大睡，直到她打開電腦，才發現自己長期遭受侵犯的種種影像。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子和女性友人同居時，經常於深夜偷爬上友人16歲女兒的床，陳著少女就寢時「手口並用」玩弄其全身，甚至脫褲性侵！但少女仍舊呼呼大睡，絲毫未察覺自己遭到侵犯。少女事後才從男子電腦中的影片發現，自己早已被多次伸出狼爪，痛哭告知母親並揭發噁男行徑。

據了解，張姓男子平時在夜市擺攤，並與女性友人同居於土城，後來她發現友人的女兒（化名花花）年僅16歲已亭亭玉立。張男看著蜜桃已成熟，開始有了變態的想法…

起訴書指出，張男自2018年6月間，開始趁花花熟睡時猥褻，先偷偷用手摸胸部，見花花都沒反應，往後的日子變本加厲成「手口並用」舔拭胸部、陰部，有時甚至脫褲性侵！再用手機錄下整段過程，畫面極其鹹濕變態，唯一不變的是，花花始終呼呼大睡。

▲男子起初偷摸少女胸部，見其沒反應，猥褻的動作慢慢演變成「手口並用」舔拭胸、下體，後來更乾脆脫褲性侵。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

除了猥褻，張男還在家中加裝針孔攝影機，偷拍花花及其母親如廁、洗澡、更衣的畫面，就連三人一起到澎湖玩，張男也不忘偷拍花花的私密處，後來把所有偷拍影像都存在電腦中珍藏。

直到今年3月間，花花使用張男的電腦，無意間發現了多個命名為「ㄑㄑ摩包魚」的資料夾，好奇打開一看，充滿她熟睡時被猥褻、性侵的影像，以及多個被偷拍的畫面。花花傷心又憤怒，立即告知母親並將證據存下提告。

張男被逮後辯稱，雖然有舔有摸，但沒有性侵花花，只是把生殖器「借放」進去，然後再靠自己幻想，沒有要性交的意圖；檢警追查發現更多不雅的影片，且受害者除了花花跟其母親，在夜市及KTV還有4名女子如廁被偷拍，因此依妨害秘密、違反《兒童及少年性剝削防制條例》將張男起訴。