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獨／辣妹偷錄猛男「視訊愛愛」...幕後黑手曝！網紅、國手成獵物

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記者陳豐德、白珈陽、張君豪／台北、台中連線報導

體健專長的網紅「BOY」（化名）在網路上擁有高人氣，但近日他多年前自慰的私密影像卻在論壇、LINE群組上被瘋狂轉傳。記者獨家追蹤發現，BOY只是其中一個受害者，代號「獵人」的組織高薪聘請美女色誘健壯猛男，偷偷錄下對方自慰的視訊影片，供他們窺視取樂，受害者達上百名，這些影片竟被上傳到外國網站上販售，包含模特兒、消防員、體育國手都通通受害。

▲T網上販售上百名猛男被害者的私密影片，並以新加坡幣交易。（圖／翻攝自T網）

▲T網上販售上百名猛男被害者的私密影片，並以新加坡幣交易。（圖／翻攝自T網）

架設在國外的「T網」中，每一支手槍片中都有著像是「除了結實精壯練就的倒三角上半身讓人遐想，還有全身衣服脫光後的激情」、「穿著緊身自行車衣很有魅力，車褲下更藏著迷人可口的巨蟒」 等露骨文字敘述，搭配被害人生活照、及自慰影片截圖吸引買家，依照名人、健壯與否、影片精采程度計價，單支影片可賣到新加坡幣20至128元（折合台幣約400至2700元）。

其中像是以健身為專長，在臉書粉絲團有上萬人追蹤的網紅「BOY」也受害，他1支長度2分42秒的私密影片就可賣到台幣約2200元；不僅在T網上刊出販售，還有人刻意在同志論壇、Twitter上釋出片段，吸引人掏錢購買完整版。

對此BOY也透過律師事務所發聲明稿，警告切勿再以任何方式散佈、播送、陳列或販賣，強調會追究一切民事、刑事（散布猥褻物品罪）等法律責任，以衛本人的名譽與權益。經詢問當事人，但BOY及經紀人皆低調不願回應。

▼「BOY」不滿私密片在網路上瘋傳，請律師發出聲明稿。（圖／翻攝自被害人粉絲團）

▼「大R」不滿私密片在網路上瘋傳，請律師發出聲明稿。（圖／翻攝自被害人粉絲團）

台北地區一名消防員因有著俊俏臉龐及健壯身材，也成了「獵人」狩獵的目標，同樣是以美女「視訊愛愛」為誘餌，這支手槍片在網上廣傳，甚至還有人用「一夜封神」來形容該片的精采程度，謠傳因影片外流他還被消防局開除。對此台北市消防局表示，該被害消防員仍在職，平時工作表現積極認真、評價良好，局本部對於為何隊員會被誘騙拍下該段影片則不願多談。

據查證，這些影片全出自一個男同志組織「獵人」之手，組織成員約4至5人，以窺看健壯的異男（指喜歡女生的男性）自慰影片為樂，並靠著雄厚的財力背景，聘請美女透過交友軟體慢慢接近「目標獵物」，並盜錄下視訊愛愛影片，供獵人成員彼此交換觀看滿足偷窺慾，成員身分至今仍未曝光，目前已知的受害者就高達上百人，只怕這串粽子是深不見底。

此外，日前《ETtoday新聞雲》曾獨家報導過的「知名大學男宿爆浴廁偷拍疑雲！搭配生活照　『組合包』狂賣」，其實也是獵人旗下傑作，同樣在網站上販售，部分生活照暗指被害者就是北部某知名國立大學學生，全案粗估被害者上看百人；但該國立大學對此則表示無法查證，也沒有任何證據可證明該與校有關。

▼台北市一名消防員被評為「四星」，一支影片要價2千多元。（圖／翻攝自T網）

▲▼代號獵人的組織聘請辣妹，偷錄下猛男的視訊打槍片。（圖／民眾提供）

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