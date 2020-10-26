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台中鬱悶女到苗栗拜媽祖　回程愛車竟消失！警調監視器找出真相

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▲廖姓女子發現愛車不見後，連忙報警求助，警方調閱監視器後，才發現原是廖女停錯地方，烏龍一場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲廖姓女子發現愛車不見後，連忙報警求助，警方調閱監視器後，才發現原是廖女停錯地方，烏龍一場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台中市1名廖姓女子，25日上午獨自開車前往苗栗，廖女開到後龍一間超商後，又搭計程車前往通霄拱天宮拜拜，回程時卻發現愛車不見了，遍尋不著後趕忙報警求援，經過警方調閱警政查詢及監視器系統影像釐清後，發現原來是廖女記錯停車的超商，整起案件為烏龍一場。

廖女向警方表示，因為自己最近心情不好，專程從台中開車到苗栗散心，行經後龍一間超商，休息後想到通霄白沙屯拱天宮拜拜，才會將自小客車停在超商停車場後搭乘計程車前往，怎知從通霄坐計程車返回超商取車時，卻沒看到自己的車子，急忙跑去問超商店員自己的車子是不是被人開走了，店員調閱店外週遭監視器並未看見婦人將車停放在該處，婦人情急之下只好報警求助。

警方表示，員警先將廖女帶回勤務處所同時安撫情緒，請其先冷靜，同時依照廖女提供的停放時間調閱超商及路口監視器，發現廖女陳述的停車地點與監視器畫面不一致，研判當時婦人應該是將車輛停放在新港路附近一帶超商，員警帶女子返回到新港路作地毯式逐一尋找後，終於發現小客車完好停在新港路上1間超商停車場。

廖女找到愛車後，當場感動說不出話來，因為這輛車是平時自己上下班使用，對她十分重要；隨後也一直向員警頻頻道謝，也因為自己一時疏忽造成警方奔波而致歉。苗栗警分局分局長楊贊鈞也呼籲大眾，在停好車輛後可以用手機將現場位置拍下方便自己尋車。如果一時間找不到車輛也不用驚慌，可以致電警察單位請求協助。

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