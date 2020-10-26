影／陪散心！她彎腰綁鞋帶被閨密推下水　雙亡畫面曝

▲黑衣女子把朋友推入水，拉扯過程中自己也落水。（圖／翻攝澎湃視頻，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

江蘇南京上週發生一起離奇的水庫溺斃事件！畫面可見當時2名女子站在水邊，其中身穿橘衣的女子蹲下綁鞋帶時，竟被同行黑衣女子推下水，拉扯過程中雙雙落水，2人在水中糾纏一陣子後不幸溺斃。

據《澎湃新聞》報導，事發於10月21日的南京溧水區「無想山水庫」，2人溺斃事件被警方、工作人員證實，並透露黑衣女子患有憂鬱症，而且案發前曾服用藥物。

監視器畫面顯示，2名女子當時站在水邊聊天，橘衣女子見鞋帶脫落，便彎腰將鞋帶綁上，沒想到同行的黑衣女子竟走到側邊，雙手抓住對方並狠狠將她推入水，拉扯過程中自己也跟著落水。橘衣女子落水後不斷掙扎，友人還一度用手將她的頭壓進水裡，但最終2人皆不幸溺斃。

經警方調查，發現黑衣女子患有憂鬱症，生前長期服用抑鬱相關藥物，而橘衣女子當天原本是想陪閨密散心，兩人計畫到無想寺放鬆，沒想到遇上死劫。不過，確切原因仍待警方調查釐清。

不少網友對此留言指出，「古人有云：一人不進廟，二人不看井，三人不抱樹，獨坐莫憑欄」、「這同伴倒了八輩子楣了」、「這不是故意殺人嗎」、「別拿抑鬱症當藉口」、「害人之心不可有，防人之心不可無」。

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