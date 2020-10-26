　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／陪散心！她彎腰綁鞋帶被閨密推下水　雙亡畫面曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黑衣女子把朋友推入水，拉扯過程中自己也落水。（圖／記者邱茀濱攝）

▲黑衣女子把朋友推入水，拉扯過程中自己也落水。（圖／翻攝澎湃視頻，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

江蘇南京上週發生一起離奇的水庫溺斃事件！畫面可見當時2名女子站在水邊，其中身穿橘衣的女子蹲下綁鞋帶時，竟被同行黑衣女子推下水，拉扯過程中雙雙落水，2人在水中糾纏一陣子後不幸溺斃。

據《澎湃新聞》報導，事發於10月21日的南京溧水區「無想山水庫」，2人溺斃事件被警方、工作人員證實，並透露黑衣女子患有憂鬱症，而且案發前曾服用藥物。

▲▼黑衣女子把朋友推入水，拉扯過程中自己也落水。（圖／記者邱茀濱攝）

監視器畫面顯示，2名女子當時站在水邊聊天，橘衣女子見鞋帶脫落，便彎腰將鞋帶綁上，沒想到同行的黑衣女子竟走到側邊，雙手抓住對方並狠狠將她推入水，拉扯過程中自己也跟著落水。橘衣女子落水後不斷掙扎，友人還一度用手將她的頭壓進水裡，但最終2人皆不幸溺斃。

經警方調查，發現黑衣女子患有憂鬱症，生前長期服用抑鬱相關藥物，而橘衣女子當天原本是想陪閨密散心，兩人計畫到無想寺放鬆，沒想到遇上死劫。不過，確切原因仍待警方調查釐清。

不少網友對此留言指出，「古人有云：一人不進廟，二人不看井，三人不抱樹，獨坐莫憑欄」、「這同伴倒了八輩子楣了」、「這不是故意殺人嗎」、「別拿抑鬱症當藉口」、「害人之心不可有，防人之心不可無」。

▲▼黑衣女子把朋友推入水，拉扯過程中自己也落水。（圖／記者邱茀濱攝）

►妝前保濕一瓶搞定！「蘿拉蜜思 喚顏凝露」限時下殺679元！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／陪散心！她彎腰綁鞋帶被閨密推下水　雙亡畫面曝

昆山Q4總投資額破4千億　5台企1至9月產值超200億

反制美國！　趙立堅點名「6家美國媒體」...限7日內繳交所有資料

繼承30萬遺產！他為證明「我爸是我爸」來回奔波7個月...錢也沒拿到

熟女失眠見窗簾後一隻手　年輕男稱：我沒有受得住誘惑

與大貨車擦撞墜河　目擊者：有人趴在車外，沒辦法救！

陸公務員在同事飲水放「母豬發情素」　害女狂懷孕、男上班超亢奮

遭指「用戰爭威脅台灣人民」　國台辦：蘇貞昌顛倒黑白

京滬高鐵新增「靜音車廂」　睡覺打呼怎麼辦？

新疆啟動一級響應　陸專家：不排除有超級傳播者

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

影／陪散心！她彎腰綁鞋帶被閨密推下水　雙亡畫面曝

昆山Q4總投資額破4千億　5台企1至9月產值超200億

反制美國！　趙立堅點名「6家美國媒體」...限7日內繳交所有資料

繼承30萬遺產！他為證明「我爸是我爸」來回奔波7個月...錢也沒拿到

熟女失眠見窗簾後一隻手　年輕男稱：我沒有受得住誘惑

與大貨車擦撞墜河　目擊者：有人趴在車外，沒辦法救！

陸公務員在同事飲水放「母豬發情素」　害女狂懷孕、男上班超亢奮

遭指「用戰爭威脅台灣人民」　國台辦：蘇貞昌顛倒黑白

京滬高鐵新增「靜音車廂」　睡覺打呼怎麼辦？

新疆啟動一級響應　陸專家：不排除有超級傳播者

南投傳驚悚意外！非法女移工鷹架跌落　遭「鐵條刺穿」慘死

入秋保養預備！保濕神隊友在這裡　享受SPA級保養

中國海警船連50天進釣魚台海域　日武裝巡邏艦警告

台中51歲爸打疫苗10天倒下！妻哭著簽「病危通知」　只靠換血漿救命

中職／遵守防疫　總冠軍賽洲際球場7成、1.3萬進場　

精品包壞掉、發霉好心痛！掌握8個保養＆清潔秘訣　用再久都一樣新

科技業同學年收破200萬！　他文組領52K自嘆不如...網友揭露真相

職場女性利用簡單的鑽石首飾　增添專業形象魅力

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

大陸熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

點名6家美媒！趙立堅宣布反制美國措施

影／彎腰綁鞋帶被閨密推下水　雙亡畫面曝

為繼承父親30萬遺產！他奔波了7個月也沒拿到

指示「不要打電話」　外送員慘遭毆打腦損傷

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

反擊美售台軍武　陸宣布制裁洛克希德馬丁

熟女失眠見窗簾後一隻手

昆山Q4總投資額破4千億 5台企1至9月產值超200億

轎車與大貨車擦撞墜河

國台辦批蘇貞昌顛倒黑白

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛墜樓亡

新手媽餵母乳　公公竟跑來逗孫！

更多熱門

相關新聞

300萬聘金！他迎娶給「7萬紅包」遭岳母飆罵太少

300萬聘金！他迎娶給「7萬紅包」遭岳母飆罵太少

近日在網路上瘋傳一段，一對大陸新人在結婚迎娶的過程時，岳母因不滿意新郎包的1.8萬人民幣（約新台幣7.7萬）紅包，竟當場翻臉，場面一度陷入尷尬，更讓人傻眼的是，新娘竟坐在一旁數錢，完全沒有要開口幫忙說話的意思，影片曝光後不少網友留言表示「感覺過幾天就離婚了」。

連假首日悲歌...全台3人下午溺斃

連假首日悲歌...全台3人下午溺斃

中秋夜烤繼攤　17歲少年人車衝入魚塭溺斃

中秋夜烤繼攤　17歲少年人車衝入魚塭溺斃

虐死15歲少年　阿姨判刑8年定讞

虐死15歲少年　阿姨判刑8年定讞

快訊／澎湖浮潛客溺斃！送醫搶救仍不治

快訊／澎湖浮潛客溺斃！送醫搶救仍不治

關鍵字：

江蘇南京溺斃

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

不會立中柱！台中女遭房東趕走

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

男星花蓮外景「整台車衝下階梯」傾斜45度：握4條人命

台中小姊妹遭餵餿水　社會局緊急安置

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

51歲男打流感疫苗病危　神秘人捐醫藥費

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

花15萬「買清大學歷」　她變科技廠副理

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　綠委爆氣

放火再發聲！頻道更新影片：明天會更好

丈夫抱怨「洗衣球超難用」　人妻笑慘

即／台南「蘇大媽」慘了　要被關8個月

更多

最夯影音

更多
後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了
水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面