300萬聘金！他迎娶包「7萬紅包」遭岳母飆罵太少　新娘竟冷眼一旁數錢

▲岳母嫌新郎給的紅包錢太少，新娘則冷眼坐一旁數錢。（圖／翻攝自網易視頻）

實習記者高琳景／綜合報導

近日在網路上瘋傳一段，一對大陸新人在結婚迎娶的過程時，岳母因不滿意新郎包的1.8萬人民幣（約新台幣7.7萬）紅包，竟當場翻臉，場面一度陷入尷尬，更讓人傻眼的是，新娘竟坐在一旁數錢，完全沒有要開口幫忙說話的意思，影片曝光後不少網友留言表示「感覺過幾天就離婚了」。

根據《網易新聞》報導，8日江蘇南京一對新人原本開開心心要結婚，怎料新郎給完紅包後，岳母竟嫌紅包太少要他再加碼，讓他一臉尷尬的四處張望不知如何是好，旁邊的親友想幫忙說話，結果卻被岳母立刻打斷「這叫入境隨俗…」，怒斥「不行，誰講都不行」。

不過讓人更傻眼的是，從影片可見，只見新娘從頭到尾沒有出面幫任何一方緩頰，而是坐在床上滑手機和數鈔票，完全冷眼看待眼前的這一切。據了解，這個1.8萬的紅包只是上車費而已，在結婚前女方就已經要求新郎買車買房，甚至已經拿超過80萬人民幣的聘金（約新台幣341萬）。

所幸的是，兩人最後還是如期的舉行婚禮，不過有不少網友看見影片後紛紛留言表示「賣女兒啊！」、「感覺過幾天就得擺離婚宴了」、「被人賣了還幫忙數錢，真好笑」、「忍一時，後悔一輩子」。