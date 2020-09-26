15歲少年手腳遭反綁溺斃浴缸　法官：非殺人！狠姨輕判8年定讞

▲狠心阿姨虐死15歲少年，判刑8年定讞 。（圖／施姓阿嬤提供、《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市劉姓女子，因15歲外甥在練習寫字時打瞌睡、摸魚，她竟以童軍繩反綁少年手腳，命少年躺在滿水位的浴缸裡，再壓頭進水30秒，然後自行離去抽菸，沒想到返回時，少年已經溺斃。一審將劉女判刑12年，二審改依「家暴傷害致死罪」判刑8年。案經上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

本案被害少年有輕度智能障礙，常遭家人體罰、毆打，學校通報社會局列為高風險輔導家庭。2018年6月間，少年因玩火引發火災，由新北市家暴防治中心接手安置，安置半年後，少年的母親過世，社會局評估過後，決定讓少年到三重區與阿姨、父親同住。而本案發生於去年8月6日晚間，少年在家練習寫字，但又摸魚、打瞌睡，讓阿姨劉女非常不滿。

劉女命少年半蹲，但少年不聽，劉女大怒，取出童軍繩將少年叫到浴室中，反綁少年雙手、雙腳。少年哭叫：「阿姨不要綁我！」劉女不聽，仍在浴缸中綑綁少年。劉女接著將浴缸的水放滿，再壓少年的頭進水約30秒，嗆他：「你不乖，這樣有比較舒服嗎？」隨後劉女到客廳抽菸，浴室雖然不斷傳出少年的掙扎、打水聲，但劉女置之不理，直到3、4分鐘後才回到浴室，但少年已經面部朝下，失去意識。劉女緊急將少年送醫，最後仍回天乏術。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理時，劉女否認犯罪，僅承認體罰少年。一審法院最後認定她犯「家暴殺害未成年人罪」，判刑12年。案件上訴二審，高等法院審理時，劉女改口承認犯罪，並請求輕判。

高院審理後，認為劉女於少年之母因病過世後，即收留少年之父、妹同住，且平日幫忙照顧少年及少年之妹，再加上犯後坦承犯行，劉女還在偵查中多次表明希望法院判處死刑，對犯行深具悔意，且事發立刻報警送醫，無從證明她有殺人的確定故意或不確定故意。此外少年之父到庭表示願意原諒劉女所為，另外高院也認為她符合自首減刑要件，綜合判斷後，高院改依照「家暴傷害致死罪」將劉女判刑8年。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審認事用法並無違誤，26日駁回上訴定讞。