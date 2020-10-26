離婚遇到戶政大當機！台中夫妻「苦等3小時」離不成傻眼

▲台中一對年輕夫妻今天下午前往戶政事務所辦離婚，卻遇上戶政系統大當機，想離卻離不成。（圖／取自免費圖庫Needpix）



記者游瓊華／台中報導

今天下午兩點多全國戶政系統大當機，台中市有一對年輕夫妻恰巧到西屯區戶政事務所辦理離婚登記，前後竟等近3個小時還沒離成功，雙方原本都堅持「沒離成不離開」，但在戶政事務所下班前系統都未恢復正常，兩人只能先回家，改日再離！

西屯區戶政事務所表示，這已經是這個月第二次大當機，下午當機時恰巧有兩對夫妻來辦離婚，其中一對經由工作人員勸說後就離開，但另一對夫妻則是男女雙方都堅持一定要辦完離婚，「要拿到配偶欄空白的身分證」才離開，但當機緣故使得所有關於戶役政的業務皆無法辦理，「這也是工作人員無法控制的。」

據了解，該對夫妻因為尚有子女監護權該歸誰未約定好，故兩人一定得再找時間，待系統修復完成後前往辦理手續。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，全國戶役政系統主機位於內政部，平常系統維護良好，26日下午2點多起出現當機情形，截至傍晚18時30分尚未恢復，已請內政部加速查明原因並進行排除。

吳世瑋指出說，林先生與妻子約下午2點到西屯戶所，由於正值系統當機，戶所人員因此先收件，承諾待系統恢復正常後，將以電話通知林先生前往辦理。目前台中各區户所也將張貼公告，提醒民眾注意，待系統恢復正常後，將加速提供民眾服務。