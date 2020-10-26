　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

離婚遇到戶政大當機！台中夫妻「苦等3小時」離不成傻眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲原PO在男友的家庭聚會中，遭到對方父母羞辱。（圖／取自免費圖庫Pickpik）▲原PO氣到提出分手，男友這時才有一絲的悔意。（圖／取自免費圖庫Needpix）

▲台中一對年輕夫妻今天下午前往戶政事務所辦離婚，卻遇上戶政系統大當機，想離卻離不成。（圖／取自免費圖庫Needpix）

記者游瓊華／台中報導

今天下午兩點多全國戶政系統大當機，台中市有一對年輕夫妻恰巧到西屯區戶政事務所辦理離婚登記，前後竟等近3個小時還沒離成功，雙方原本都堅持「沒離成不離開」，但在戶政事務所下班前系統都未恢復正常，兩人只能先回家，改日再離！

西屯區戶政事務所表示，這已經是這個月第二次大當機，下午當機時恰巧有兩對夫妻來辦離婚，其中一對經由工作人員勸說後就離開，但另一對夫妻則是男女雙方都堅持一定要辦完離婚，「要拿到配偶欄空白的身分證」才離開，但當機緣故使得所有關於戶役政的業務皆無法辦理，「這也是工作人員無法控制的。」

據了解，該對夫妻因為尚有子女監護權該歸誰未約定好，故兩人一定得再找時間，待系統修復完成後前往辦理手續。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，全國戶役政系統主機位於內政部，平常系統維護良好，26日下午2點多起出現當機情形，截至傍晚18時30分尚未恢復，已請內政部加速查明原因並進行排除。

吳世瑋指出說，林先生與妻子約下午2點到西屯戶所，由於正值系統當機，戶所人員因此先收件，承諾待系統恢復正常後，將以電話通知林先生前往辦理。目前台中各區户所也將張貼公告，提醒民眾注意，待系統恢復正常後，將加速提供民眾服務。

ET快訊
排3天搶台中七期豪宅！團購客「掏1550萬現金」掃142戶　
人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋　跪求醫師「讓我出院」
實測iPhone 12！　科技網站曝光「最大隱憂」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中長腿正妹遇家暴失婚　改當網紅創業「品牌年收千萬」

離婚遇到戶政大當機！台中夫妻「苦等3小時」離不成傻眼

監委林國明、葉宜津訪台南市議會　郭信良議長談提振市府行政效率

夜市也可以很環保！　 台南市環保局邀大家來逎復華環保夜市

斷臂綠蠵龜誤闖液化廠海水渠道 海巡緊急協助救援治療

雲林「時尚最潮」眼鏡尚有3千付　65歲長者免費預約配鏡

2020「新竹X梅竹黑客松」競賽　競賽團隊創意無限

新竹市萬聖節大遊行周六登場　變身遊戲角色來搗蛋

桃園龜山警分局首位女性所長　鄒安晴處事細膩專精法律

大禹嶺吊掛凈山　5小時清235公斤垃圾...寶特瓶鐵鋁罐塑膠袋佔大宗

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

找不到家！法鬥深夜亂竄追機車 暖警帶回掃晶片...電話竟是空號

台中長腿正妹遇家暴失婚　改當網紅創業「品牌年收千萬」

離婚遇到戶政大當機！台中夫妻「苦等3小時」離不成傻眼

監委林國明、葉宜津訪台南市議會　郭信良議長談提振市府行政效率

夜市也可以很環保！　 台南市環保局邀大家來逎復華環保夜市

斷臂綠蠵龜誤闖液化廠海水渠道 海巡緊急協助救援治療

雲林「時尚最潮」眼鏡尚有3千付　65歲長者免費預約配鏡

2020「新竹X梅竹黑客松」競賽　競賽團隊創意無限

新竹市萬聖節大遊行周六登場　變身遊戲角色來搗蛋

桃園龜山警分局首位女性所長　鄒安晴處事細膩專精法律

大禹嶺吊掛凈山　5小時清235公斤垃圾...寶特瓶鐵鋁罐塑膠袋佔大宗

嗆「台灣殺人不會判死刑」！夫拿打火機潑妻子汽油　被判緩刑

中信盃黑豹旗／國中就嚮往這舞台　南山鄭鈞樸3年沒贏球好遺憾

《無聲》7天稱霸全台票房！觀眾心痛⋯政府聽到了「2位市長主動包場」

排3天搶台中七期！團購客「掏1550萬現金」掃142戶　錢牆照驚曝光

大霈合體鼓鼓飆唱《跪了》　下秒發表「金馬影后」得獎感言！

中信盃黑豹旗／女黑豹林家蕾蹲捕超吸睛　泰雅棒壘家族目標國手

台中長腿正妹遇家暴失婚　改當網紅創業「品牌年收千萬」

拜登認知活在12年前？搞混川普、小布希名字　妻子尷尬提醒3次

4點證明你是「後天性內向者」　長大更愛獨處、工作與私下判若兩人

溫妮雪恥完賽半馬慘鐵腿　KID心疼喊話酸民：別再說她假跑了！

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

地獄4女房客嗨整晚　床鋪全染紅

小琉球民宿一晚280元！他下訂秒漲6倍

埔鹽順澤宮明天冠軍路跑　補給站被倒發臭豆渣

阿里山賞楓搭林鐵百年蒸汽火車

漫遊老街溪5000人健走　看見中壢改變

遇戶政大當機　怨偶苦等3小時離不成

閃過疫情高峰期　浩天宮潛水媽11/1起駕遶境

國1台南境內交流道出口預告標誌遭罵翻　黃偉哲回應了

「彩券行女神」正臉曝…甜笑電暈建築工

埔鹽順澤宮ZEPRO冠軍路跑5千人熱鬧起跑

桃園龜山警分局首位女性所長　鄒安晴專精法律

奮起湖多林停車場調整公廁使用時間

更多熱門

相關新聞

我的婆婆殺了我！提案「姻親專法」附議通過了

我的婆婆殺了我！提案「姻親專法」附議通過了

一封血淚遺書「我的婆婆殺了我」9月間在網上瘋傳，掀起巨大風波，事後有熱心網友在公共政策平台，提出「姻親專法」，希望能立法禁止姻親干涉婚姻雙方當事人，昨日提案順利通過附議門檻，主管機關也將於2個月內回應。

爸離家21年被放生　女兒曝孤單童年

爸離家21年被放生　女兒曝孤單童年

73歲人夫怨「性生活不滿足」！44歲妻心碎曝真相

73歲人夫怨「性生活不滿足」！44歲妻心碎曝真相

疑妻「下降頭」才結婚　夫訴請離婚駁回

疑妻「下降頭」才結婚　夫訴請離婚駁回

公車行動摩鐵！司機偷情人妻老師激戰26回

公車行動摩鐵！司機偷情人妻老師激戰26回

關鍵字：

西屯戶政當機離婚夫妻

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！露臉網暴動

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

即／台南「蘇大媽」慘了　要被關8個月

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

丈夫抱怨「洗衣球超難用」　人妻笑慘

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

放火脫困後秒提告　網：很好示範

即／男到高嘉瑜服務處陳情！突失控「汽油淋身」

峮峮療傷1個月「暴瘦一圈」真實身材曝！

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面