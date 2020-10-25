73歲人夫怨「性生活不滿足」：今年只1次！44歲妻心碎曝真相喊冤

▲彰化人夫向妻子提離婚訴訟，還列出諸多控訴，對此妻子也有話要說。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名73歲人夫指控44歲妻子對他態度冷淡，還不給他生活費，讓他每個月只能靠勞退的8千元生活，除此之外，2020年夫妻倆更只翻雲覆雨過一次，讓他哀莫大於心死，提出離婚訴訟。針對丈夫的說詞，人妻也有話要說。法院勘驗雙方說詞後，判准2人離婚。

人夫主張，他與妻子是透過友人介紹認識，2人婚後共同開設麵攤生意，沒想到2月間妻子在沒有經過他同意的情況下，想將麵攤經營權交給與前夫所生的兒子，他得知後極力反對，雙方發生嚴重爭吵。此事過後妻子對他的態度180度大轉變，不僅拒絕與他出遊散心，還對他態度冷淡，雙方僅剩下事務性的談話。

人夫表示，自己誠心希望妻子回心轉意，沒想到對方依舊我行我素，妻子甚至還將麵攤每月7、8萬元的收入，以及房屋租金收入3萬8千元放進自己口袋，不給他生活費用，讓已經年邁的他每個月只能靠勞退8千元來過活，生活苦不堪言。

另外，人夫更提到夫妻倆的房事，稱今年僅進行周公之禮1次，強調自己沒有性功能障礙，期間他也有向妻子提出邀約，但兩人仍然無法發生性關係，他也多次向妻子提離婚，但妻子卻要求他分房產才願意簽字，讓他哀莫大於心死，只好訴請離婚。

▲人夫指控妻子不給他生活費，讓他苦不堪言。（示意圖／取自123RF）

針對丈夫的種種控訴，人妻則心碎表示，丈夫非常喜歡喝酒，每天都要喝，又大男人主義，時常向老爺似地「指揮」她，麵攤工作也全部扔給她，害她每天凌晨4點半就要起床，5點就要到店裡工作，一路忙碌到下午3點才能收攤回家，每天工作時間10小時，返家後洗個澡稍微休息一下，又要煮全家的晚餐。

人妻因長期疲勞工作得了神經肌痛症，但由於家中所有開支都由她一肩扛起，包括房貸、稅金、保險費、水電瓦斯等，她只好繼續辛勞工作，一心只想趕快將房貸還完，不料，丈夫不但沒有受到感動，還每天都想到台中和前妻、小孩一同生活，甚至還想將房屋的全部租金收入拿去挹注前妻、兒子，她不答應老公就天天吵鬧，吵得她都快精神恍惚，無法集中精神工作。

人妻2019年2月間因受不了身體的病痛，想與丈夫商量能否讓她休息2個月，期間暫時將店面交由她與前夫所生的孩子打理，但丈夫卻暴跳如雷，在這之前，更自私地認為她年輕，還可以工作，得扛下家中一切生活開銷，甚至還將她說得一無是處。

她心碎稱，「丈夫理應憐香惜玉，疼愛自己的妻子」怎麼可以讓她身心如此疲憊不堪呢？結婚10多年來她內外兼顧，甚至忙到連娘家都只回過3次。至於丈夫稱性生活不滿足，人妻也喊冤，丈夫73歲，她44歲，「請問這有可能嗎？」她曾要求丈夫晚上不要喝酒，夫妻倆可以一起溫存，但丈夫卻向她說，「喝酒比較重要」，直言雙方性生活不和諧責任在丈夫。

彰化地方法院審理後，多次確認雙方還有沒有維持婚姻的意願，發現2人都沒有想繼續下去的心，但卡在財產分配問題才無法簽字，經多次開庭後，終於達成共識，人妻同意離婚。法官認為，2人的婚姻會走到無法挽回的地步，雙方都有責任，最後判准離婚。

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