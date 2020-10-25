　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

73歲人夫怨「性生活不滿足」：今年只1次！44歲妻心碎曝真相喊冤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲彰化人夫向妻子提離婚訴訟，還列出諸多控訴，對此妻子也有話要說。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名73歲人夫指控44歲妻子對他態度冷淡，還不給他生活費，讓他每個月只能靠勞退的8千元生活，除此之外，2020年夫妻倆更只翻雲覆雨過一次，讓他哀莫大於心死，提出離婚訴訟。針對丈夫的說詞，人妻也有話要說。法院勘驗雙方說詞後，判准2人離婚。

人夫主張，他與妻子是透過友人介紹認識，2人婚後共同開設麵攤生意，沒想到2月間妻子在沒有經過他同意的情況下，想將麵攤經營權交給與前夫所生的兒子，他得知後極力反對，雙方發生嚴重爭吵。此事過後妻子對他的態度180度大轉變，不僅拒絕與他出遊散心，還對他態度冷淡，雙方僅剩下事務性的談話。

人夫表示，自己誠心希望妻子回心轉意，沒想到對方依舊我行我素，妻子甚至還將麵攤每月7、8萬元的收入，以及房屋租金收入3萬8千元放進自己口袋，不給他生活費用，讓已經年邁的他每個月只能靠勞退8千元來過活，生活苦不堪言。

另外，人夫更提到夫妻倆的房事，稱今年僅進行周公之禮1次，強調自己沒有性功能障礙，期間他也有向妻子提出邀約，但兩人仍然無法發生性關係，他也多次向妻子提離婚，但妻子卻要求他分房產才願意簽字，讓他哀莫大於心死，只好訴請離婚。

▲▼離婚。（圖／123RF）

▲人夫指控妻子不給他生活費，讓他苦不堪言。（示意圖／取自123RF）

針對丈夫的種種控訴，人妻則心碎表示，丈夫非常喜歡喝酒，每天都要喝，又大男人主義，時常向老爺似地「指揮」她，麵攤工作也全部扔給她，害她每天凌晨4點半就要起床，5點就要到店裡工作，一路忙碌到下午3點才能收攤回家，每天工作時間10小時，返家後洗個澡稍微休息一下，又要煮全家的晚餐。

人妻因長期疲勞工作得了神經肌痛症，但由於家中所有開支都由她一肩扛起，包括房貸、稅金、保險費、水電瓦斯等，她只好繼續辛勞工作，一心只想趕快將房貸還完，不料，丈夫不但沒有受到感動，還每天都想到台中和前妻、小孩一同生活，甚至還想將房屋的全部租金收入拿去挹注前妻、兒子，她不答應老公就天天吵鬧，吵得她都快精神恍惚，無法集中精神工作。

人妻2019年2月間因受不了身體的病痛，想與丈夫商量能否讓她休息2個月，期間暫時將店面交由她與前夫所生的孩子打理，但丈夫卻暴跳如雷，在這之前，更自私地認為她年輕，還可以工作，得扛下家中一切生活開銷，甚至還將她說得一無是處。

她心碎稱，「丈夫理應憐香惜玉，疼愛自己的妻子」怎麼可以讓她身心如此疲憊不堪呢？結婚10多年來她內外兼顧，甚至忙到連娘家都只回過3次。至於丈夫稱性生活不滿足，人妻也喊冤，丈夫73歲，她44歲，「請問這有可能嗎？」她曾要求丈夫晚上不要喝酒，夫妻倆可以一起溫存，但丈夫卻向她說，「喝酒比較重要」，直言雙方性生活不和諧責任在丈夫。

彰化地方法院審理後，多次確認雙方還有沒有維持婚姻的意願，發現2人都沒有想繼續下去的心，但卡在財產分配問題才無法簽字，經多次開庭後，終於達成共識，人妻同意離婚。法官認為，2人的婚姻會走到無法挽回的地步，雙方都有責任，最後判准離婚。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

快訊／台南母菜刀砍女兒！　她頭、頸中刀「頸動脈斷裂」送醫不治

台南女騎士遭「攔腰輾過斷2截」慘死…同事目擊嚇壞！肇事司機下場曝

騎車遭工地圍籬砸中…男大生「撞電桿彈飛」躺地掙扎亡！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／重機自撞電線桿「車頭全碎」　苗栗工業會理事長余增國身亡
台南母「菜刀砍女兒」原因曝！　她氣管斷裂慘死血泊中
張孝全《誰是被害者》奪視帝！　釜山影展齊名朱智勳
「莫拉菲」最快明轉中颱！下周低溫17°C　這天起開始起甩雨
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／重機自撞電線桿「車頭全碎」　苗栗工業會理事長余增國身亡

快訊／新竹女爬「七彩湖」落單失聯　救難隊緊急上山找到人了

台南媽媽菜刀砍殺「帶她一起走」！女兒全身是血…頸動脈斷裂慘死

73歲人夫怨「性生活不滿足」：今年只1次！44歲妻心碎曝真相喊冤

快步進大樓身影曝！澎恰恰爆「遭黑衣人包圍」　警急出動40人搶救

快訊／台南母菜刀砍女兒！　她頭、頸中刀「頸動脈斷裂」送醫不治

被前男友開副本...4臉友附和「公交車認證」！她火大開告　結局曝

72歲男登山失聯22天！荖濃溪尋獲無名屍　警靠「一隻鞋」助他返家

小琉球花瓶岩自拍　男瞬間墜5米深消波塊縫隙！緊急送醫

女房客醉倒梯間遭撿屍…10天爆瘦7kg輕生亡！房東弟還辯：她勾引我

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

租屋族必備！IKEA五種實用好物　她介紹托盤桌、電腦椅CP值爆表

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

快訊／重機自撞電線桿「車頭全碎」　苗栗工業會理事長余增國身亡

快訊／新竹女爬「七彩湖」落單失聯　救難隊緊急上山找到人了

台南媽媽菜刀砍殺「帶她一起走」！女兒全身是血…頸動脈斷裂慘死

73歲人夫怨「性生活不滿足」：今年只1次！44歲妻心碎曝真相喊冤

快步進大樓身影曝！澎恰恰爆「遭黑衣人包圍」　警急出動40人搶救

快訊／台南母菜刀砍女兒！　她頭、頸中刀「頸動脈斷裂」送醫不治

被前男友開副本...4臉友附和「公交車認證」！她火大開告　結局曝

72歲男登山失聯22天！荖濃溪尋獲無名屍　警靠「一隻鞋」助他返家

小琉球花瓶岩自拍　男瞬間墜5米深消波塊縫隙！緊急送醫

女房客醉倒梯間遭撿屍…10天爆瘦7kg輕生亡！房東弟還辯：她勾引我

快訊／重機自撞電線桿「車頭全碎」　苗栗工業會理事長余增國身亡

就決定是你了！寶可夢迷你相機　出門把整隻皮卡丘帶著走

中信盃黑豹旗／人生首安竟是對科班敲出　復興實中陳亭又有點茫

超愛折手指！專家曝衝動背後「藏2大危機」：身體已經有狀況了

SBL／輸中華白不甘心　謝宗融爆氣猛砍24分15籃板

黃色小鴨一捏「噴射噁爛髒水」！剖開驚見一片黑　他超慘下場曝光

遺產E劇場／遺產稅可再省！律師揭4狀況適用5百萬「配偶扣除額」

投資10年！「食品股vs.金融股」報酬率揭曉　結果讓存股族哭了

國民黨慶光復挨批　朱立倫：民進黨才是唱和中共

54歲智障親妹突猝死！　孫德榮淚崩自責：我不太了解她

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

女大生找陪宿…男睡4天忍不住下場慘了

即／台中惡火夜噬民宅！女兒死亡

即／台南母菜刀砍女兒！她頭、頸中刀「頸動脈斷裂」送醫不治

澎恰恰亞太三溫暖遭黑衣人圍堵...警曝真相

人妻買票進貓纜站…詭墜20米亡！

新北石門洞礁岩驚見女屍仰臥

蕭敬騰母校停招　荒廢校園用假人當保全

偷龍柏切19段　男返家撞公車死亡

洗車廠老闆遭砍　妹妹崩潰：神明說過了

開朋友車撞進文心公園輪胎噴飛

竹北派出所「馬尾女警」爆紅！正面照曝光

快訊／落水4天…中正橋工人找到了

更多熱門

相關新聞

疑妻「下降頭」才結婚　夫訴請離婚駁回

疑妻「下降頭」才結婚　夫訴請離婚駁回

屏東一名擁有「法學碩士學歷」人夫與妻子結婚沒多久就分居，他向法院提出離婚，並指稱當初「遭受人生重大打擊」，因父親罹患肝癌臥病在床、前女友提分手，外祖母去世加上司法官考試落榜還遭現任妻子施咒下降頭控制其心智，才會簽字結婚，但如今已清醒，才知被施了法術，於是提告撤銷婚姻，但法官認為他無法證明妻子有法力可以控制他的心智，駁回請求，可上訴。

公車行動摩鐵！司機偷情人妻老師激戰26回

公車行動摩鐵！司機偷情人妻老師激戰26回

人夫監視器目擊「老婆店內交纏小王」！秒綠炸

人夫監視器目擊「老婆店內交纏小王」！秒綠炸

陸配來台「隔離14天」變酒店妹　小姑見看板驚呆

陸配來台「隔離14天」變酒店妹　小姑見看板驚呆

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

關鍵字：

離婚人夫性生活

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

汪七星潭甜睡　醒來見陌生男傻眼

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面