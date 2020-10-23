慾望公車行動摩鐵！司機偷情人妻老師激戰26回　綠帽警察夫怒告

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▲新北一名公車司機與幼稚園人妻出軌，以不用付車資開始攀談、偷情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／新北報導

新北有對夫妻結婚17年育2子，夫妻鶼鰈情深，丈夫擔任警察時常加班到晚上10點才返家休息，原本任職幼教的妻子晚上6點至7點就會回家，卻突然時常晚歸，使丈夫心生有異並開始注意妻子行蹤。某天幼子在玩妻子手機，並拿著手機遊戲想與他分享，卻發現妻子手機相簿有不明男子以及妻子裸露上半身性感照甚至後製並加註「我是老婆」，但丈夫卻未收到，才知道妻子已出軌。

丈夫（阿光）主張，2019年2月9日發現妻子（小茹）於住家搭乘公車，一直搭到蘆洲總站都沒下車，發現小茹竟與公車駕駛（阿銘）就在公車上親吻、擁抱等親密舉動，隨後阿銘騎著摩托車離開。阿光見到妻子竟讓他戴綠帽，同月13日到警察局三重分局報案並製作調查筆錄，三重分局偵查隊並於年同月16日在香奈爾汽車旅館218號房當場看見小茹與阿銘衣衫不整「辦事中」，此由新北地方檢察署提起公訴。

經調查發現小茹與阿銘曾在新北多處汽車旅館愛的足跡甚至遍布到台南，魚水之歡多達26次。根據小茹與阿銘的LINE對話紀錄內容發現阿銘曾經問過小茹是否願意放下有錢生活和他一起結婚，並表示願意等小茹。種種證據顯示阿銘明知小茹是有夫之婦，但他卻也隱瞞自己是已婚身分和小茹互述情感甚至論及婚嫁等曖昧言詞。檢察官認為，這樣行為不僅破壞阿光與小如婚姻圓滿狀態而且故意以違背善良風俗方法侵害阿光配偶權，對此依通姦罪判阿銘1年6個月。

不過人夫阿光表示，阿銘於偷情時在Google帳戶中創立「丁胖胖」使用者名稱，將自己和小茹共同前往的餐廳還有汽車旅館一一打卡甚至評分，而且在「嘉年華汽車旅館」評分中甚至還有放上小茹的衣服、鞋子、包包、內衣照片等等，倘若認識阿光或小茹的人知道瀏覽這公開照片，就會知道小茹與丁胖胖到這旅館與人共宿！阿光知道阿銘將小茹的私密照片分享給同事和公開上傳而感到身心俱疲，時常夜不能寐，受有莫大精神上之痛苦，於是阿光依民法第184條第1項請求小王阿銘應給付150萬元的精神慰撫金。

阿光除了向阿銘提出賠償也對台北客運公司提告，認為公司未善盡督導管理之責任，讓擔任公車司機的阿銘想追求女子不用刷卡坐車藉以博取要追求女子的好感，進而接近聊天，之後再約出去見面，明顯公器私用背信於台北客運公司，且違背政府補助客運公司票價補助的美意。

對此阿銘抗辯因為阿光時常加班、作息不正常，無法幫忙家務及照顧小孩，雙方感情失和、嫌隙已久，小茹本來就想離婚，認識他之後，更想離婚後跟他結婚，但因顧慮到小孩，所以小茹請阿銘等她，從對話當中小茹確實提過「你真的有想要我，成為你的老婆的念頭嗎？」，阿銘表示他確實有不當踰矩行為，對阿光和自己家庭抱歉，但若不是阿光沒有善盡人夫責任，也不會和小茹發生婚外情，對此小茹也有過失，應該按照比例分擔阿光賠償金額。

無辜受害的台北汽車客運股份有限公司則表示阿明與小茹通姦地點並非台北客運公司所屬之場站或台北客運公司所屬之公車內，應屬個人行為，與台北客運公司無關。阿明與小茹交往是以訊息及相約出遊，並非於職務時間發生，同屬個人行為。

對此法官查明後認定台北客運公司交付阿銘執行的駕駛大客車運送旅客的職務並無關連，已經超出公司指揮監督的範圍，屬於阿銘的私人行為，故任台北客運公司不須判賠給阿光；至於阿銘應給付60萬元精神賠償給阿銘為當。

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