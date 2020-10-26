我的婆婆殺了我！網路提案「姻親專法」附議通過了　掀正反論戰

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一封血淚遺書「我的婆婆殺了我」9月間在網上瘋傳，掀起巨大風波，事後有熱心網友在公共政策平台，提出「姻親專法」，希望能立法禁止姻親干涉婚姻雙方當事人，昨日提案順利通過附議門檻，主管機關也將於2個月內回應。

提案人9月10日在公共政策網路參與平台提出，「姻親專法：禁止姻親以話語、行為及傳統習俗干涉婚姻雙方當事人，落實婚姻自主權及婚姻內人權。」

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首先，在話語、行為部分，她列出8點具體事項，直言「這是對婚姻當事人個體缺乏尊重、忽視婚姻當事人對小家庭的自主權」，包括：

1.姻親不得以話語、行為干涉婚姻當事人的婚姻內事務，舉凡「未來規劃、居住地、家務、工作、日常作息、生活習慣、休閒喜好」皆在婚姻事務範圍內。

2.姻親不得要求婚姻當事人執行任何非份內家事及勞動。

3.姻親不得以話語、行為干涉婚姻當事人對其小孩的日常教養過程。

4.姻親不得以話語直接或間接貶低、嘲弄婚姻當事人及其家人。

5.姻親不得以話語、行為干涉婚姻當事人及其小孩於任何時間點返回其原生家庭。

6.未事先告知婚姻當事人，禁止姻親擅入其共同居所或房間。

7.未經婚姻當事人同意，禁止姻親擅自翻閱、拿取婚姻當事人私有物。

8.未經婚姻當事人同意，禁止姻親擅自決定婚姻當事人小孩的姓名命名。

▲張姓女子疑因婆媳問題走上絕路。（圖／翻攝自Facebook）

再來，針對傳統婚禮習俗的部分，她也舉出2點，其一是姻親不得收取婚姻當事人的聘金、嫁妝等任何金錢、財物，「現代婚姻的法律效力為公證，姻親無論哪一邊長輩收取任何金錢財物，皆無實際婚姻效益；不但增加婚姻當事人困擾，同時增加姻親出現財物交易買賣的心態。」第二點則為，姻親不得要求婚姻當事人進行歧視他們的傳統婚禮儀式，例如潑水、丟扇子、大餅等。

提案者感慨，至今許多公婆仍維持傳統觀念，把媳婦當成過戶到自己家的「財產」，並大舉施展家庭結構內的權力支配；而媳婦們礙於對長輩尊重的道德觀念，多難以替自己發聲辯解，只能不斷承受苦水。

她進一步提到，10多年前，身邊就有出現過，因姻親長期壓迫而自殺的悲劇，沒想到現在卻爆發「張○馨事件」，對於姻親的傳統觀念仍未進步，她感到十分驚駭；因此，希望有「姻親專法」避免姻親觸犯底線，以減少離婚案件數、傷及婚姻當事人身心性命的情況，同時也能促進姻親對婚姻當事人的尊重。

▲網友提案「姻親專法」。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

提案掀起論戰，一派人支持表示，「希望未來媳婦的角色～能夠是由自在的靈魂，孕育快樂的下一代」、「姻親言語傷害也是家庭暴力，杜絕霸凌」、「請法律保障已婚人有安全和諧的婚姻環境，拒絕姻親霸凌」、「不止婆婆會這樣，還有姑類也會...傷害人的程度也不會輸給老人家」、「身為媳婦，很能感受在傳統思想與禮教上的壓力，我不希望再看到有媳婦因夫家長輩的緣故，受到身心靈的傷害，非常希望法案趕快通過」。

不過，也有許多網友吐槽，「家家有本難念的經，很多事情是民俗傳統觀念的問題，不是每件事都可以用法律來規定好嗎」、「這種程度的事情，小倆口自己有主見就行了唄，還需要法律？一個成年人連婚姻這種事都不敢違抗長輩的話，就別結婚了吧」、「呃，要任意開地圖炮之前，請先搞清楚姻親是個相對的概念喔，婆婆是媳婦的姻親，反之亦然。這個法立下去，媳婦們如果想要反對任何婆婆對丈夫的溝通也是犯法喔XD」。