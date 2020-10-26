人夫離家21年癱瘓被妻放生　女兒曝孤單童年：住一起也很少見面

記者黃翊婷／新北報導

人妻小梅（化名）1986年間與丈夫阿偉（化名）結婚，兩人育有一名女兒，某一日丈夫卻突然不告而別，留下她與女兒相依為命，期間雖然曾和姊妹一起騎車去找人，可惜一無所獲，忍了21年才心寒決定訴請離婚。

▲小梅不滿丈夫拋棄妻女，離家21年音訊全無。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

小梅在判決書中主張，兩人結婚之後丈夫就沒有付過生活費，還因為價值觀不同以及溝通不良而多次起爭執，婚姻生活就這樣持續大約13年，然後就在1999年的某一天，對方突然無故離家出走，她因為擔心還曾經外出找尋，但沒有找到人，如今女兒已經成年，算一算夫妻倆也分離整整21年，這才決定提告請求離婚。

而阿偉先前因為交通事故導致腦中風、癱瘓，無法出庭應訊，於是委託親人到庭，表明同意與小梅離婚，對於上述指控都沒有意見。

▲女兒從小就很少與父親阿偉相處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

兩人的女兒也證稱，其實父親離家之前父女倆也很少見面，「我早上起來時他已經出門，我睡覺後他才回來」，1999年間突然離家出走，母親還和阿姨一起騎車出去找，沒有人知道父親去哪了，也不知道電話號碼，甚至連為何要離家的原因都不清楚，「我只知道他們意見不合，會爭執，媽媽向爸爸拿錢，他都不給，我要繳學費都是跟媽媽拿」、「他們還會為了財產的事吵架，因為房子登記在媽媽名下，所以爸爸不願意支付貸款」。

新北地院法官認為，阿偉離家至今已超過21年，期間從未關心妻子、女兒，顯然沒有盡到家庭責任，加上雙方心意已決，最終裁定准許小梅請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。