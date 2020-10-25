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奇葩理由！疑妻「下降頭」讓他簽字結婚　法學碩士訴請離婚遭駁回　

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▲香港藝人邵美琪於2007年5月16日拍攝電影《降頭》，飾演一個患上產後抑鬱症和中了降頭的小女人。（圖／CFP）

▲人夫指控妻子施咒下降頭迷惑他簽字結婚，他提告請求撤銷婚姻，遭屏東地院駁回。（圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／屏東報導

屏東一名擁有「法學碩士學歷」人夫與妻子結婚沒多久就分居，他向法院提出離婚，並指稱當初「遭受人生重大打擊」，因父親罹患肝癌臥病在床、前女友提分手，外祖母去世加上司法官考試落榜還遭現任妻子施咒下降頭控制其心智，才會簽字結婚，但如今已清醒，才知被施了法術，於是提告撤銷婚姻，但法官認為他無法證明妻子有法力可以控制他的心智，駁回請求，可上訴。

據判決書指出，阿信（化名）主張他與妻子小玲（化名）在2018年12月間登記結婚，是無意識或精神錯亂中去登記結婚。他表示2014年他攻讀法律研究所，父親罹患肝癌臥病在床，當時女友卻提分手，還將他努力創辦的寵物澡堂店面佔為己有，使他失去多年積蓄，加上司法官考試落榜，外祖母去世，所以讓他身心受重大打擊，內心也崩潰了。

阿信指稱，小玲在婚前讓他喝了不明飲料後，臉不斷開始脫皮，使用藥物不見起色，小玲甚至邀請他一起到一貫道佛堂參加活動後，他就慢慢失去判斷力而任人擺布，才會與小玲到戶政事務所登記結婚。結婚以後，某次阿信堂姊看到他，發現他眼球上方有灰黑色血絲，問了法師以後竟發現自己「中了法術」，不過法師向他說幸好只是愛情降不會要阿信的命，此時他懷疑一切都是妻子小玲「下降頭」才會讓他精神錯亂而簽字結婚。

▼阿信表示小玲婚前讓他喝不明飲料他才會一廂情願去登記結婚。（圖／達志／示意圖）

▲情侶吵架,分手,感情,做錯事。（圖／達志／示意圖）

對此，小玲喊冤強調，自己絕對無害人之心，更不懂「下降頭、下法術、咒語」之事，而且也沒有主動邀請阿信參與佛堂活動，是阿信希望她去的地方都能參與且堅持接送，因此有去佛堂的話，也只讓阿信在一樓等而已，表示阿信根本沒有參與過佛堂任何活動，至於阿信的臉開始脫皮，是因為在冬天用去角質洗面乳所導致，認為阿信想離婚才會編出荒唐理由，實在令她難以接受。

對此屏東法院審理認為，阿信曾傳甜蜜訊息給小玲「到家了嗎？辛苦了」、「我到家了... 早點休息喔」、「我愛妳」、「我愛妳我會好好珍惜」、「今天委屈妳了，我會好好珍惜雅子」、「妳叫我老公，我說我願意」等訊息給妻子小玲，可看出兩人甜蜜交往至論及婚嫁之程度，因此認為阿信根本無法舉證結婚時是處於無意識或精神錯亂，最後駁回阿信離婚請求。

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