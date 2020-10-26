2020南方影展感恩餐會盛大舉辦　台南年度電影盛會11開跑啦！

▲南方影展在台南市晶英酒店舉辦感恩餐會，現場由台南市長黃偉哲帶領大聲宣告，台南市年度重要電影盛會即將於11月開跑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020年堂堂邁入第20個年頭之南方影展，26日在台南市晶英酒店舉辦感恩餐會，現場由台南市長黃偉哲帶領大聲宣告，台南市年度重要電影盛會即將於11月開跑！

南方影展之感恩餐會，不僅邀請到台南市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥、行政院秘書長李孟諺、國立台南生活美學館館長黃瓊瑩等人士連袂出席外，更有以實際行動相挺南方影展之強友文教協會、國營企業台灣電力公司等蒞臨現場；大家有志一同，祝賀南方影展邁向20年的里程碑。

餐會上，黃偉哲市長代表所有與會貴賓，接受台灣南方影像學會理事長贈與感謝狀時，特別致詞並獻上祝福；黃偉哲市長表示，今年因國際疫情之因素導致許多大型活動遭遇取消或延期之困境，但南方影展屹立不搖地為南台灣藝文活動，打了一劑強心針，也為邁入後疫情時代的台灣復甦，注入無窮的力量。

黃偉哲除獻上祝福的同時，也邀請來賓，共同將象徵祝福的硬幣投入南方影展年度主視覺象徵「奇幻藥丸」中，釀出南方影展提倡的在地精神、社會關懷與全球獨立電影連線等醍醐味，期許南方影展身為台南在地之影像盛會，讓台南精神得以永續發光，使世界看見在地的精采。

今年除了因應疫情與國際需求，影展與「Giloo紀實影音平台」合作，改為線上影展；也為將議題及作品推廣、深論，從2021年開始南方影展將改變為雙年展，並進行全台巡迴，提升作品議題的討論度及曝光度。

音辦單位誠摯邀請關注獨立影像、各界議題的朋友，11月6日至13日於「Giloo紀實影音平台」免費註冊觀賞節目，並密切注意南方影展臉書或官網上的線上映後座談時間，與導演在空中對談。官方網站（http://festival.south.org.tw/）、粉絲專頁（https://www.facebook.com/southfilmtw）。

•綠茶香優雅迷人