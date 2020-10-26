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國1台南境內交流道出口預告標誌遭罵翻　黃偉哲：已向高公局反映

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▲高速公路局將國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示，近日改以交流道銜接中正北路、復興路、中山路等路名為標示，引起台南市民、網友罵翻，痛批不符合用路習慣易生混淆。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

▲高速公路局將國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示，近日改以交流道銜接中正北路、復興路、中山路等路名為標示，引起台南市民、網友罵翻。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

高速公路局將國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示，近日改以交流道銜接中正北路、復興路、中山路等路名為標示，引起台南市民、網友罵翻，痛批不符合用路習慣易生混淆，市長黃偉哲26日表示，市府已向高公局反映須妥適調整、修正，以維護用路人安全，也要符合民眾習慣與預期，太過類似的標示會增加駕駛人反應時間，責成台南市交通局已向高公局反映須妥適調整、修正，以維護用路人安全。

▲高速公路局將國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示，近日改以交流道銜接中正北路、復興路、中山路等路名為標示，引起台南市民、網友罵翻，痛批不符合用路習慣易生混淆。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

黃偉哲質疑，突然更改國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示名稱是否有其必要？若有，應以一般用路人即廣大民眾的使用習慣做為依據，希望高公局能向社會大眾說明，避免造成民眾對於地方政府的誤解，並從善如流，尊重大家的想法。

▲高速公路局將國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示，近日改以交流道銜接中正北路、復興路、中山路等路名為標示，引起台南市民、網友罵翻，痛批不符合用路習慣易生混淆。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

台南市交通局局長王銘德表示，永康、大灣及台南交流道所銜接的路名為常見路名，且台南市各區也多有重覆，用路人易於混淆、難以辨識，不如北高兩市重慶北路、建國北路、濱江街、九如路、三多路等具地區特色的路名；如高公局堅持要改以路名作為交流道標示，建議應增加地名以資識別，例如復興路（大灣），讓台南市民及外地遊客更容易辨識。

▲高速公路局將國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示，近日改以交流道銜接中正北路、復興路、中山路等路名為標示，引起台南市民、網友罵翻，痛批不符合用路習慣易生混淆。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

台南市交通局另依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第105條規定，高速公路出口預告係用以指示前方交流道出口連絡道通往之兩側重要城鎮，故原標示的「仁德、永康、大灣」等均符合規定，或許亦可考慮僅調整「台南」為「台南東區」等具有唯一識別功能的地名。

基於用路人安全考量，王銘德局長表示，市府仍然會積極與高公局協商、持續蒐集使用者意見，提供簡單、清楚的標示建議以供高公局改善參考。

▲高速公路局將國道1號永康、大灣及台南交流道等路牌標示，近日改以交流道銜接中正北路、復興路、中山路等路名為標示，引起台南市民、網友罵翻，痛批不符合用路習慣易生混淆。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

據了解，國道一號台南路段的交流道修改出口標示，原先以地區標示，但目前卻用路名代替，引發爭議，被網友翻了。立委林俊憲在臉書上批評，台南有19條中山路，路標到底是指哪一條？並直言越改越模糊，引起在地人非常大的不滿。對此，交通部長林佳龍也立即回應，身為台南女婿也是一頭霧水，高公局將調整，除直轄市名「台南」研議調整外，其餘先恢復舊有指標，未來的指標名稱的擬定會與在地溝通後，才會拍板及施作。

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