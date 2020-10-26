台南母殺女慘案　死者頸部、下巴遭砍13刀！氣管被割斷

▲台南市安南區安和路四段發生一起母殺女兇殺命案，蔡姓女子疑因久病厭世，一時情緒失控持菜刀砍殺女兒身亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安和路四段25日下午發生的母殺女命案，檢警26日上午相驗，初步調查，死者李女頸部和下巴刀傷至少有13刀，氣管被割斷，疑大量出血致死，惟真正致死原因將於10月29日解剖查明。

台南市安南區蔡姓婦人涉嫌持菜刀殺死女兒案，26日上午10時在台南市立殯義館相驗，據蔡女丈夫向檢警表示，他是看見妻子留在一樓1張字條，以為妻子外出不在家，趕快報警協尋，後來查看監視器畫面發現妻子未外出影像，才上3樓房間查看，發現3樓房間手把有血跡，房門反鎖，會同警方破門而入，才發現女兒躺在血泊中，妻子持菜刀要自戕。

▲檢警26日上午相驗，初步調查，死者李女頸部和下巴刀傷至少有13刀，氣管被割斷，疑大量出血致死。（圖／記者林悅翻攝）

檢警相驗後發現死者李女的傷勢主要集中在頸部，頸部和下巴刀傷至少有13刀，氣管被切斷，檢警懷疑大量出血致死，檢察官為查明確實死因，擇定10月29日上午將解剖遺體，查明真正死因。

台南市警三分局10月25日下午4時45五分許接獲李姓男子報案，稱其58歲蔡姓妻子在家中留下紙條稱想尋短，警方立派員緊急協尋蔡女，並派員前往位於安南區安和路四段李宅查處，警方在下午4時50分許，在李宅自家房間內尋獲蔡女，蔡女見警馬上持菜刀抵住脖子，身旁躺臥32歲李姓女兒全身是血，經警方奪刀制伏蔡女，蔡女向警方坦承持刀犯案。李女頭、頸部中刀已OHCA（無生命跡象），馬上通報消防局119派救護車前往，將母女二人送往台南市立安南醫院急救。李姓女子在安南醫院急診醫療團隊全力搶救，仍因頸動脈及氣管斷裂，於下午五時四十分許搶救無效宣告不治身亡。

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