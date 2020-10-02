光電工程師變身「科技農夫」治好過敏兒　明谷農業生技：關鍵在「痛點」

▲好食好事基金會近日舉辦講座，現場幾乎座無虛席。（圖／好食好事基金會提供，下同）

圖、文／好食好事基金會

亞洲唯一同時量產「蟬花」、「黃金蟲草」、「白凰蟲草」三種蟲草的明谷農業生技，近年屢獲創業獎項，不過該公司成功前，曾有不少慘痛經驗，執行長魏志豪當時還為此半夜掉淚。他認為，想創業成功，必須從「痛點」、也就是客戶的需求出發。

魏志豪在好食好事基金會近日舉辦的「2020 Future Talk創新突圍新食代」系列講座第一場，分享明谷農業生技的創業之路。C2FO台灣總經理陳識仁也在會中分享決戰新經濟的競爭力方程式，呈曜包裝事業總經理許呈湧則主講包裝科技如何成為品牌的靈魂披風，現場座位幾乎座無虛席。

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舉辦講座的好食好事基金會，由頂新和德基金捐助人代表魏應充推動成立。基金會指出，近年農業勞動人口老化、年輕人外流，農村日益凋零，成長於彰化農村的魏應充為此相當感慨及憂心，因此推動成立好食好事基金會來扶植食農新創產業，希望能翻轉農村經濟，讓年輕人有前景可盼望、老者有所養。

好食好事基金會也從2018年起推動國內唯一的食農加速器種子計畫，透過各領域業師，協助入選的食農新創產業找到更多市場利基。明谷農業生技是第一屆計畫的校友，當年還獲頒「潛力獨角獸獎」。

明谷農業生技執行長魏志豪原是光電工程師，5年前因家中剛出生的幼兒患有嚴重過敏症，他想說自己熟光電也熟植物，就把家中小房間改為植物工廠，想研究種植一些對小朋友比較好的植物，最後選定有抗過敏功效的蟲草。

▲魏志豪當初為了替家中的過敏兒找食療方法投入蟲草種植。

魏志豪說，當年從菌種選擇、研究，到設備組裝都自己來，一生的積蓄投進去，也把爸媽都拖下水投資，最後種出來後，跟朋友一起出來開工廠，大家都是工程師背景，研究出來後自己吃了有用、小朋友過敏也好了，大家覺得這東西好棒，就開始製造各種產品，甚至開了漢方養生飲料店，結果飲料店3個月就關門，自己半夜還掉淚。

不久後魏志豪獲選進入好食好事加速器種子計劃，團隊接受4個月的輔導課程，瞭解經營B2C市場須從使用者調查開始，定義目標客群、顧客需求，研究產品包裝、行銷等。之後借助3位業師的人脈圈，進一步跨足B2B市場，開展成功創業之路。

魏志豪說，沒有經驗的創業者一開始有時候會蒙著頭、自己幹，覺得「我有個好東西，我覺得應該賣得動。」但現實是「我看不到前面，別人也看不到我。」到最後即使發現困難也會「自己騙自己」，像是養自己的小孩，會捨不得「放手」。

魏志豪笑稱，如果一開始就參加好食好事的輔導，有業師上課，可能會少犯一些錯誤，後來自己才學到「擇善固執」和「執迷不悟」的差別，善就是消費者覺得好的東西、迷就是只有自己覺得好。他認為，想創業成功，必須從「痛點」、也就是客戶的需求出發。

C2FO台灣總經理、好食好事加速器業師陳識仁也分享競爭力方程式：「企業競爭力＝客戶價值融整×客戶體驗擴增」，提醒企業應以顧客為中心，並追求品牌價值累積，才能促進企業良性競爭的循環，他也提醒創業者：「自覺力很重要，消費者才是裁判。」

好食好事「2020 Future Talk創新突圍新食代」系列講座第二場將於10月22日於三創生活12 樓舉辦，主題為：「產業永續，產品到品牌的創新之道」，活動詳情請密切追蹤好食好事官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/Haoshi.Foundation。