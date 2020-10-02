　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光電工程師變身「科技農夫」治好過敏兒　明谷農業生技：關鍵在「痛點」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼過敏兒,明谷農業生技,好食好事基金會,蟲草,新創產業。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事基金會近日舉辦講座，現場幾乎座無虛席。（圖／好食好事基金會提供，下同）

圖、文／好食好事基金會

亞洲唯一同時量產「蟬花」、「黃金蟲草」、「白凰蟲草」三種蟲草的明谷農業生技，近年屢獲創業獎項，不過該公司成功前，曾有不少慘痛經驗，執行長魏志豪當時還為此半夜掉淚。他認為，想創業成功，必須從「痛點」、也就是客戶的需求出發。

魏志豪在好食好事基金會近日舉辦的「2020 Future Talk創新突圍新食代」系列講座第一場，分享明谷農業生技的創業之路。C2FO台灣總經理陳識仁也在會中分享決戰新經濟的競爭力方程式，呈曜包裝事業總經理許呈湧則主講包裝科技如何成為品牌的靈魂披風，現場座位幾乎座無虛席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

舉辦講座的好食好事基金會，由頂新和德基金捐助人代表魏應充推動成立。基金會指出，近年農業勞動人口老化、年輕人外流，農村日益凋零，成長於彰化農村的魏應充為此相當感慨及憂心，因此推動成立好食好事基金會來扶植食農新創產業，希望能翻轉農村經濟，讓年輕人有前景可盼望、老者有所養。

好食好事基金會也從2018年起推動國內唯一的食農加速器種子計畫，透過各領域業師，協助入選的食農新創產業找到更多市場利基。明谷農業生技是第一屆計畫的校友，當年還獲頒「潛力獨角獸獎」。

明谷農業生技執行長魏志豪原是光電工程師，5年前因家中剛出生的幼兒患有嚴重過敏症，他想說自己熟光電也熟植物，就把家中小房間改為植物工廠，想研究種植一些對小朋友比較好的植物，最後選定有抗過敏功效的蟲草。

▲▼過敏兒,明谷農業生技,好食好事基金會,蟲草,新創產業。（圖／好食好事基金會提供）

▲魏志豪當初為了替家中的過敏兒找食療方法投入蟲草種植。

魏志豪說，當年從菌種選擇、研究，到設備組裝都自己來，一生的積蓄投進去，也把爸媽都拖下水投資，最後種出來後，跟朋友一起出來開工廠，大家都是工程師背景，研究出來後自己吃了有用、小朋友過敏也好了，大家覺得這東西好棒，就開始製造各種產品，甚至開了漢方養生飲料店，結果飲料店3個月就關門，自己半夜還掉淚。

不久後魏志豪獲選進入好食好事加速器種子計劃，團隊接受4個月的輔導課程，瞭解經營B2C市場須從使用者調查開始，定義目標客群、顧客需求，研究產品包裝、行銷等。之後借助3位業師的人脈圈，進一步跨足B2B市場，開展成功創業之路。

魏志豪說，沒有經驗的創業者一開始有時候會蒙著頭、自己幹，覺得「我有個好東西，我覺得應該賣得動。」但現實是「我看不到前面，別人也看不到我。」到最後即使發現困難也會「自己騙自己」，像是養自己的小孩，會捨不得「放手」。

魏志豪笑稱，如果一開始就參加好食好事的輔導，有業師上課，可能會少犯一些錯誤，後來自己才學到「擇善固執」和「執迷不悟」的差別，善就是消費者覺得好的東西、迷就是只有自己覺得好。他認為，想創業成功，必須從「痛點」、也就是客戶的需求出發。

C2FO台灣總經理、好食好事加速器業師陳識仁也分享競爭力方程式：「企業競爭力＝客戶價值融整×客戶體驗擴增」，提醒企業應以顧客為中心，並追求品牌價值累積，才能促進企業良性競爭的循環，他也提醒創業者：「自覺力很重要，消費者才是裁判。」

好食好事「2020 Future Talk創新突圍新食代」系列講座第二場將於10月22日於三創生活12 樓舉辦，主題為：「產業永續，產品到品牌的創新之道」，活動詳情請密切追蹤好食好事官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/Haoshi.Foundation

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
榮總駕駛插隊「鬼之插入」！氣質女怒下車拍窗　7千人怒炸肉搜
「小鬼來不及做的事」爸幫完成！楊丞琳許瑋甯赴北投…海芬淚PO
林志玲捲「歐陽娜娜風波」沉默3天首發聲！　高EQ陸網都服了
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

客需為王！科技翻新食農商機　專家分享心法　現場爆滿加開直播

台灣年平均43.8起森林火災！「人為用火」最多　舉發最高拿百萬

公司離譜新制！員工結婚強迫接收「紅色炸彈」：不管認不認識

4千萬讚國外粉專PO圖分享！「胡迪次長」迷因眼神電力無國界

連假「白天微熱早晚涼」　下週變天！北台灣降溫有雨

衝了！北花客運10月底前「來回400元」　1方法再多退現金200元

光電工程師變身「科技農夫」治好過敏兒　明谷農業生技：關鍵在「痛點」

早上的礁溪比塞車可怕！中秋連假國道驚呆辣媽：我們現在要幹嘛啦

LIVE／中秋連假DAY2國道最新路況！　高公局說明

「南半球女王」被催婚！　逼急開出一條件：接受就生一打

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

台灣年平均43.8起森林火災！「人為用火」最多　舉發最高拿百萬

公司離譜新制！員工結婚強迫接收「紅色炸彈」：不管認不認識

4千萬讚國外粉專PO圖分享！「胡迪次長」迷因眼神電力無國界

連假「白天微熱早晚涼」　下週變天！北台灣降溫有雨

衝了！北花客運10月底前「來回400元」　1方法再多退現金200元

光電工程師變身「科技農夫」治好過敏兒　明谷農業生技：關鍵在「痛點」

早上的礁溪比塞車可怕！中秋連假國道驚呆辣媽：我們現在要幹嘛啦

LIVE／中秋連假DAY2國道最新路況！　高公局說明

「南半球女王」被催婚！　逼急開出一條件：接受就生一打

地層健檢大突破　中正大學研發「三維斷層掃描技術」應用工程建設

凍齡女神嫁豪門18年！紀念日「老公不在」　曝舊婚照隔空喊話超感人

《鬼滅之刃》捏角網站上線　簡單幾個步驟打造專屬角色

乖乖停白線還是收罰單？上網討拍前先看看自己有沒有停「對」吧

等不到熊貓來…竟是女鄰居瞎扯「他是檢疫對象」外送員不敢上樓

防曬一定要30分鐘前擦？先搞懂妳買的是哪一種防曬

「6男3女」雜交趴！激戰現場照流出　收費2.5H還開放參觀

產前痛到狂叫！她剖腹完…「血管爆裂」再送開刀房　醫曝超鼻酸結果

台灣年平均43.8起森林火災！「人為用火」最多　舉發最高拿百萬

星國直播主喊「民進黨620億軍購黑錢」　觸社維法遭刑事局約談

川普美女幕僚確診染疫！　曾一起搭「空軍一號」赴競選集會

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

38分鐘到宜蘭！媽驚恐：早上的礁溪比塞車可怕

阿公陪詐騙集團聊天　網一看笑倒

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

F奶南半球女王又被逼婚！接受未婚生子就生一打

人面蜘蛛翹鬍子撞臉品客　網：莫名可愛！

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

野柳3200人「夜訪女王頭」　遊客氣到報警

變態伯「殺紅眼猛盯」　她iPhone一招神救援！

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

林東芳把妹術曝光　看上就帶「小房間」解決

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工

更多熱門

相關新聞

二寶媽製「銅鑼燒面紙盒」！5000人推爆

二寶媽製「銅鑼燒面紙盒」！5000人推爆

各大中小學生的暑假即將結束，一名媽媽趁開學前，利用銅鑼燒吃完的塑膠空盒DIY成「面紙盒」，讓2個孩子帶去學校使用，上頭還加裝了一條掛繩，掛在座位旁就不用怕衛生紙不見或沒地方放，「這樣比較不佔抽屜空間！」

美新創產業僅在黃金點發展　專家憂地區發展不均

美新創產業僅在黃金點發展　專家憂地區發展不均

余宛如帶學弟妹共組「新創縱隊」

余宛如帶學弟妹共組「新創縱隊」

影／西藏邊境小城辦廚藝比賽 蟲草、人參果挑戰饕客味蕾

影／西藏邊境小城辦廚藝比賽 蟲草、人參果挑戰饕客味蕾

擤到鼻子爛！過敏兒才懂的悲劇Top10

擤到鼻子爛！過敏兒才懂的悲劇Top10

關鍵字：

過敏兒明谷農業生技好食好事基金蟲草新創產業

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

慣用手機訂鬧鐘恐失眠！醫曝現代人「3大壞習慣」

資收車撞母女後逃逸！勇警看到肇事者的家瞬間落淚

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

SM練習生罵「EXO、BTS醜」被起底

快訊／桃園3層樓民宅大火　消防局搶救4人、1女命危

白雪公主半夜誕生！笑臉睡阿公腿

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面