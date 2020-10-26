打狗英國領事館獲「文資界奧斯卡獎」　高市府：11/1重啟逍遙園

▲打狗英國領事館榮獲國家文化資產保存獎。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2020年適逢高雄改制設州百年，高雄市文化局經管之「打狗英國領事館及官邸」榮獲「文化部第五屆國家文化資產保存獎」，高雄市政府文化局長王文翠說：「這份文資界的奧斯卡獎是送給市民最美好的禮物」！文化局持續一步一腳印耕耘文資保存，為城市文化發展奠基，預計11月1日將重現歷史建築逍遙園昔日風華。

文化部自2009年起設置「國家文化資產保存獎」，每3年辦理一次，今年已邁向第五屆，本屆保存維護類得獎者均實力堅強，包括國定古蹟「臺灣總督府交通局鐵道部」、國定古蹟「原台南水道」（水源地區）、國定古蹟「打狗英國領事館及官邸」。本屆保存獎歷經10個月的初審、複審、決審，審查委員張嘉祥老師強調，「打狗英國領事館及官邸」脫穎而出的關鍵，在於高雄市政府致力於恢復歷史場域空間特質的重要貢獻。

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英國領事館見證打狗開港、進入世界舞台之際，世界經貿發展的重要歷程。然因為此空間曾作為水產試驗所，海巡署設立「一港口安檢所」，阻隔了從山上英國領事館官邸，經過古道，到達山下辦公室，再連通到港灣的歷史脈絡，33年來不但掩蓋歷史場域空間特質，更切斷與海的關係。多年來高雄市政府積極與行政院海巡署等單位溝通協調，終於取得共識遷搬一港口安檢所，讓哨船頭歷史場景得以再現，從禁閉到打開，英領館、哨船頭、高雄港的歷史紋理終於接軌。

文化局長王文翠表示，打狗英國領事館修復重現，是高市府17年來一步一腳印累積展現的成果，自2003年成立文化局後，不斷投注經費進行調查修復及協調工作，歷經官邸修復、爬梳史實正名、古道與辦公室文資指定、產權釐整協商撥用、園區營運、安檢所協調搬遷歷史場景再現等各階段難關，終造就現今璀璨樣貌。

▲逍遙園接力於11月1日開園。（圖／記者許宥孺翻攝）

文化資產的重生，象徵過去的百年，也是未來百年的開始，文化局持續致力於城市文化資產的修復及再利用，11月1日正好是逍遙園開園80週年的重要日子，逍遙園修復重啟、豐富城市的文化底蘊，這正是文化資產保存的當代意義，對於見證高雄市百年歷史發展也別具意義。