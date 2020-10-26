安插35歲清潔工當競選對手！她什麼也沒做　竟拿下62%選票幹掉鎮長

記者蔡儀潔／綜合報導

選舉充滿驚喜意外，俄羅斯一個小鎮波瓦利希諾的鎮長洛克捷夫（Nikolai Loktev），為了想要尋求連任，安插了行政中心的35歲女清潔工烏德格斯卡婭（Marina Udgodskaya）來當競選對手，想不到什麼事也沒做的烏德格斯卡婭，竟在選舉中大勝，成為新的鎮長！

據BBC報導，波瓦利希諾小鎮位於莫斯科東北方，按照當地規定，必須有至少2人參選才能舉行鎮長選舉，結果卻沒有人要參選，這讓想要連任鎮長的洛克捷夫傷透腦筋，不僅鎮上有點政治背景的人不願意，連他的助理也拒絕，於是便找上了他認為絕對不可能當選的女清潔工來當對手。

烏德格斯卡婭不好意思拒絕鎮長的要求，只好同意參選，但她也清楚自己只是鎮長連任的一個棋子，因此沒有廣告、沒有傳單，連跟選民互動都沒有，「我認為大家不可能真的投票給我」、「我什麼也沒做」。

出乎意料的是，烏德格斯卡婭最後不但勝選，還贏得將近62%的選票，而洛克捷夫只拿下了34%。普通鎮民一夕之間變鎮長，要管理波瓦利希諾和周邊29個小鎮，這讓烏德格斯卡婭相當意外，「對勝選感到非常震驚，我就是一名假冒的參選人，根本沒準備好迎來那麼迅速的晉升。」

儘管烏德格斯卡婭對自己是否能勝任鎮長感到擔憂，但由於當地規定指出，如果拒絕上任，就必須承擔再次選舉的所有費用，加上月薪從原本清潔工的1.4萬元（盧布，下同，約新台幣5258元），變成了鎮長的2.9萬元（約新台幣1萬0892元），因此她還是決定上任。

烏德格斯卡婭接受了基礎的稅務、預算、消防等知識教學後，於10月1日就任鎮長，她打算第一個任務是為小鎮安裝路燈。

至於為何投票給烏德格斯卡婭？村民們表示，小鎮並不大，即便烏德格斯卡婭沒有任何宣傳，大家其實對她都很熟悉，而且原本的鎮長洛克捷夫很少與大家溝通，感覺對於小鎮並不在意，因此不少人決定換人做做看。

還有村民覺得烏德格斯卡婭是小鎮行政中心的清潔工，雖然沒有行政經驗，但所有事情的運作都看在眼裡，應該不會有問題，大家也會給她協助。