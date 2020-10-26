杭特性醜聞害慘拜登？　Google「可以改投票嗎」搜尋量瞬間飆升

▲拜登次子杭特（Hunter Biden）在2020年民主黨全代會上發言。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統民主黨籍參選人拜登的大兒子杭特（Hunter Biden）據稱是「來自地獄的筆電」中的性愛片在中國網站《GTV》上曝光後，25日Google搜尋「我可以更改投票嗎」、「杭特拜登中國」等關鍵字搜尋量飆升，其中次數最多的是在賓州、猶他州與愛荷華州。

根據《Gateway Pundit》報導，Google趨勢指數（Google Trends indexes）依關鍵字搜尋熱度進行分析，其中「我可以更改投票嗎」（Can I change my vote）25日搜尋量迅速飆升，尤其是在賓州、猶他州與愛荷華州，此外「杭特拜登中國」（Hunter Biden China）的搜索熱度也不低，並且有差不多的上升趨勢。

根據《Inquisitr》報導，川普口中杭特的「來自地獄的筆電」中的性愛影片、裸露自拍與疑似吸毒影片在24日晚間11時許開始像病毒一樣在網路上傳開，新一波暗示拜登父子貪污的電子郵件也被曝光，再加上最後一場總統辯論已經結束，人們改變選票的意向激增，「我可以更改投票嗎」的搜尋量隨之飆升。

報導指出，包括明尼蘇達州、密西根州、威斯康辛州、紐約州、賓州、密西西比州以及康乃狄克州等7個州，都允許選民在提前投票後更改他們的投票，因此也被認為有可能影響目前選情。另外，這些不雅影片首先是出現在中國媒體《GTV》的網路平台上，川普的前顧問班農（Steve Bannon）是創辦人之一，但無法確定他是否參與散布影片。

►拜登再添醜聞！ 爭議網站刊登杭特大量「性愛+毒品」影片

►杭特「來自地獄的筆電」14歲少女身分曝！ 脫上衣與姪女躺床親密

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

Apple：https://apple.co/3ibJl8F

Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj