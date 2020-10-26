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新法院文件曝！　川普政府「國安問題」堅持禁用TikTok

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▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲川普政府以國安考量為由，堅持主張必須禁用TikTok。（圖／路透）

文／中央社

美國總統川普政府計劃要讓中國短影音分享應用程式TikTok從11月12日起在美國遭到禁用，根據最新法院文件，川普政府以國安考量為由，堅持主張必須禁用TikTok。

法新社報導，法院正在衡量川普政府要讓這個中國應用程式在美國禁用的合法性。TikTok在美國擁有一億用戶。

根據23日在華府聯邦法院提出的文件指出：「不該只因為外國敵人掩蓋其在媒體公司內的活動，就阻止總統監管國安威脅。」

川普政府聲稱TikTok透過母公司北京字節跳動（ByteDance）與中共政府有關連，正在尋求說服法官允許政府進一步對TikTok施加限制。

法院9月曾發出暫時禁制令，阻止政府將TikTok從手機應用程式下載平台上移除。

川普政府的命令試圖禁止民眾下載TikTok，但允許用戶持續使用到11月12日，屆時TikTok將在美國全面禁用。

法官當時駁回TikTok希望暫停11月12日禁令的要求，不過法院還須針對TikTok是否應該續留美國一事，就法律論點依據進行考量。

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