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放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

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記者柯沛辰／綜合報導

大學指考分發入學7日放榜，有2名北市高中學生成績在前3%，卻放棄台大，將第一志願改填亞洲大學，領取360萬元的獎學金。由於網路討論熱烈，其中一名就讀政大附中的女學生特地透過友人在PTT回應，一來澄清部分誤解，二來也解答鄉民的諸多疑惑。

原PO自稱是拿了獎學金的其中一名學生，有鑑於PTT上討論太熱烈，又沒有帳號，所以透過友人帳號代PO，回答一些鄉民們的疑問和想法。

「關於捨棄台大畢業證書，會不會覺得很可惜？」她回應，自己的數乙考得很差（36.4），分數只能上台大人類跟歷史系（不採計數學），然而她沒考英聽，也沒考學測數學，形同跟這兩個系斷了緣分，所以「嚴格說起來我也沒辦法上台大」。

請繼續往下閱讀...

她分享過去考高中的經驗，談到當時再也不想穿制服，也不想被管，所以用了5A++6級分的成績考取政大附中，「當時也有人說我會後悔，但我這三年來也過得很開心，考大學的成績也沒多差。」

▲▼ 亞洲大學充滿歐風 。（圖／記者陳涵茵攝）

▲2高中生指考成績全國前3%，但第一志願改填亞洲大學，可領360萬元獎學金。（圖／記者陳涵茵攝）

「關於畢業出路的想法？」她表示，未來目標是國考，但目標沒有放在司法官、律師那麼大，更何況就算台大畢業，還是有很多人要去補習，現在就讓補習費有著落，並不是什麼壞事。至於碩士要不要考回台大？「能應屆考上國考，就不考碩士了，但如果沒有，會打算拚拚看。」

「捨棄了台大人脈？」她認為，台大的人脈也不是隨便想抱大腿就能抱到的，而且她自認不擅長社交，就算考取台大，也很可能變成「邊緣人」，「如果要發展人脈的話，其實多參加NGO、研討會或是教育部的各種活動，感覺也可以發展。」

另外，有網友好奇她家境是不是有問題、有沒有打算出國深造。她回應，家裡不缺錢，但她不打算出國，因為英文不夠好，學東西沒法像用中文學那麼快。不過，根據她的觀察，家境不好的人大多都會去讀台大，「而且是那種寧可台大文學院也不要政大商院的，畢竟他們覺得只要是台大，就能幫他們翻身。」

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲原PO認為，自己不擅長社交，台大人脈也不是輕易就能經營的。（圖／資料照）

最後，關於這筆錢要如何運用？會不會拿來投資？或買跑車找妹子尋歡？她說，不排除拿這筆錢來投資，預計明後年開始研究產業趨勢跟各家公司財務報表，但她絕不會拿來買跑車把妹，「我才不要這樣，而且我是女生啦，雖然不排斥百合，但是網友的那種幻想真的好噁心。」

許多網友看完紛紛回應，「居然是妹子，好香」、「推妳，有自制力」、「自己的路自己選，其他人沒立場講東講西」、「推有想法」、「恭喜，人生第一桶金已經有了」、「居然是妹子」、「果然是為國考做準備，那學歷還真的沒差」、「三觀很正！ 高中生的我肯定沒有這樣的宏觀長遠」、「我找不到反駁你不讀台大的點，給推」、「數乙36分，那其他科是考多高啊...」。

不過，也有網友不以為然，「一聽是妹子風向又變了」、「笑了，觀察根本錯誤，台大人脈根本op好嗎」、「怎麼看都是年輕不懂事」、「考國考？拜託別去當廢物」、「其實不用發文澄清的」、「最後妳會發現公家機關升遷也會看學歷」、「還太年輕了嘿嘿，出社會就知道」、「將來會後悔」掀起熱議。

亞大主任秘書兼招生處長施能義介紹，至今只有5人獲得360萬元獎學金，今年符合資格的有2人，其一是台北市復興高中畢業的高姓同學，原本可錄取台灣大學，但選擇亞大生物資訊暨醫學工程系（生醫資訊組）就讀。另一位則是政大附中畢業的吳姓同學，同樣放棄台大，高分選擇亞大財經法律系（科技法律組）。

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